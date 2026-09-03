Sujetos armados atacaron a tiros a un mototaxista de 19 años de edad, en el distrito de Ventanilla, en un intento de homicidio que ocurrió la noche de ayer en la zona de Pachacútec. La víctima buscó refugio en un negocio local para salvar su vida pero en su huida una mujer fue alcanzada por una bala perdida.

Darwin Porro León conducía su vehículo de trabajo cuando delincuentes a bordo de dos motocicletas iniciaron una persecución en su contra. Para escapar de los disparos, el conductor abandonó la unidad e ingresó a una lavandería del sector A2 de la mencionada urbanización.

El mototaxista trató de huir de los sicarios pero cayó herido junto a otra mujer alcanzada por una bala perdida en Ventanilla. (TVPerú)

En el interior del establecimiento comercial permanecía Linda Gaspar, una madre de familia de veintiún años, junto a sus dos menores hijos. Uno de los proyectiles impactó en el brazo izquierdo de la mujer, quien se lanzó al piso para proteger a sus pequeños.

El mototaxista trató de huir de los sicarios pero cayó herido junto a otra mujer alcanzada por una bala perdida en Ventanilla. (TVPerú)

Ambos heridos recibieron auxilio de inmediato y personal médico los trasladó al hospital Daniel Alcides Carrión. El joven mototaxista presenta tres impactos de bala en el tórax, abdomen y antebrazo, por lo que su pronóstico de salud permanece bajo estricta reserva.

La Policía Nacional del Perú asumió las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del atentado y capturar a los agresores. Los vecinos del asentamiento humano exigieron mayor resguardo policial y denunciaron que la zona se convirtió en un espacio sin ley.

Ataque a balazo en San Juan de Miraflores

La delincuencia también causó terror en el sur de la capital, específicamente en el distrito de San Juan de Miraflores. Un hombre cuya identidad aún no se determina resultó herido de bala en el pecho tras resistirse al robo de su motocicleta.

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El suceso delictivo ocurrió en la zona alta del asentamiento humano Japón, donde los residentes escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. La población exigió patrullaje municipal continuo y denunció el abandono de las autoridades frente a la crisis de seguridad.