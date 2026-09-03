El mototaxista trató de huir de los sicarios pero cayó herido junto a otra mujer alcanzada por una bala perdida en Ventanilla. (TVPerú)
El mototaxista trató de huir de los sicarios pero cayó herido junto a otra mujer alcanzada por una bala perdida en Ventanilla. (TVPerú)
Por Redacción EC

Sujetos armados atacaron a tiros a un mototaxista de 19 años de edad, en el distrito de Ventanilla, en un intento de homicidio que ocurrió la noche de ayer en la zona de Pachacútec. La víctima buscó refugio en un negocio local para salvar su vida pero en su huida una mujer fue alcanzada por una bala perdida.

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