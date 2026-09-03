Excongresista Kelly Portalatino es investigada por lesiones culposas tras atropellar a un ciclista. Foto: Facebook Kelly Portalatino / Composición GEC
Excongresista Kelly Portalatino es investigada por lesiones culposas tras atropellar a un ciclista. Foto: Facebook Kelly Portalatino / Composición GEC
Por Redacción EC

La exparlamentaria Kelly Portalatino se pronunció en sus redes sociales tras protagonizar un accidente de tránsito, el pasado martes 01 de septiembre en el Cercado de Lima, en el que involucra a un ciclista que resultó con una fractura en la región sacra de la columna.

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