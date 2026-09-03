La exparlamentaria Kelly Portalatino se pronunció en sus redes sociales tras protagonizar un accidente de tránsito, el pasado martes 01 de septiembre en el Cercado de Lima, en el que involucra a un ciclista que resultó con una fractura en la región sacra de la columna.

Portalatino enfatizó que rechaza “cualquier intento de desinformación que sugiera una obstaculización de la justicia” pues “desde el primer instante, asumí mi responsabilidad ciudadana y me puse a derecho ante las autoridades policiales y competentes”. Además, precisó que estuvo colaborando en todo momento con todas las diligencias de ley y brindó la ayuda respectiva al involucrado.

Excongresista Kelly Portalatino indicó que el ciclista atropellado y ella acordaron conciliación legal.

“Fiel a mi vocación como médica de profesión y a mis principios como ciudadana, en ningún momento hubo abandono de la persona agraviada. Tras el incidente fortuito, garanticé su traslado oportuno a una clínica, donde se le brindó la atención de emergencia necesaria para salvaguardar su salud”, sostuvo.

En esa línea, la ex ministra de Salud dejó en claro que, de acuerdo con los registros fotográficos, se llegó a una “conciliación legal y justa”

“El paciente se encuentra estable, lúcido y, con plena voluntad y consciencia, firmó el acuerdo respectivo. Este proceso se ha desarrollado en un marco de diálogo, respeto mutuo y empatía”, apuntó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la salud pública, el cumplimiento de las leyes y el bienestar de todos los peruanos.

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía dispuso practicar un dosaje etílico a Portalatino para determinar si había ingerido alcohol al momento del accidente. Además, ordenó revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Cercado de Lima.