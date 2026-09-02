El presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres (29), llegó a Lima desde Juliaca la tarde de este miércoles 2 de septiembre. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la División de Lavado de Activos de la PNP en la capital.

En la misma aeronave de la Fuerza Aérea del Perú también viajó su cómplice Gabriel Mendocilla Gómez, de 23 años, con el que fue detenido en La Paz, Bolivia.

Gabriel Mendocilla Gómez fue detenido junto a 'John Pulpo' en La Paz, Bolivia. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

El operativo de traslado del cabecilla de la banda Los Pulpos contó con la presencia del ministro del Interior, César Astudillo, quien viajó a Puno para supervisar las acciones. Jhonsson Cruz Torres viajó resguardado por agentes tácticos provisto con un chaleco del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional (ESCOOT).

Jhonsson Smit Cruz Torres fue trasladado a Lima desde Puno tras ser expulsado de Bolivia. (Foto: El Comercio)

En el vuelo militar también estuvo el coronel PNP Holger Obando, jefe de investigación de la División de Secuestros de la Dirincri.

Las autoridades policiales programaron una conferencia de prensa institucional en la que también participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

“No vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y el Estado. Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido un rol fundamental (en la captura) junto a la Policía boliviana. No importa en qué país estén, nosotros vamos a ir tras estos asesinos”, indicó el premier.

Presidente del Consejo de Ministros participó en conferencia de prensa en la que presentaron a 'John Pulpo'. Foto: GEC

Sobre el detenido pesaba una orden de captura internacional por secuestro, extorsión y sicariato, por lo que integraba la lista de los criminales más buscados del país. El Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía una recompensa de medio millón de soles.

La llegada de Jhonsson Smit Cruz Torres generó gran expectativa. (Foto: El Comercio)

La detención de Jhonsson Cruz Torres en La Paz, Bolivia, fue el resultado de un trabajo de inteligencia integrado entre las policías de Perú y Bolivia, junto con una delegación del FBI y la DEA de Estados Unidos.