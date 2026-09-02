Jhonsson Cruz Arce fue trasladado a Lima la tarde del miércoles. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Jhonsson Cruz Arce fue trasladado a Lima la tarde del miércoles. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Redacción EC

El presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres (29), llegó a Lima desde Juliaca la tarde de este miércoles 2 de septiembre. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la División de Lavado de Activos de la PNP en la capital.

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