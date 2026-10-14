Camioneta híbrida explotó y se incendió en La Molina. (Foto: Redes sociales)
Camioneta híbrida explotó y se incendió en La Molina. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras permanecía conectada para cargar en un estacionamiento del distrito de La Molina, en Lima. El incidente ocurrió minutos después de la medianoche y generó alarma entre los vecinos de la zona.

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