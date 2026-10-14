Una camioneta híbrida explotó y se incendió mientras permanecía conectada para cargar en un estacionamiento del distrito de La Molina, en Lima. El incidente ocurrió minutos después de la medianoche y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Según informó RPP, el siniestro se registró en el cruce de las avenidas La Fontana y Flora Tristán. La unidad, de color plateado, comenzó a arder mientras estaba conectada, lo que provocó una densa humareda en los alrededores.

La emergencia movilizó a vecinos y personal de Serenazgo, quienes fueron los primeros en responder ante el incidente. Las imágenes difundidas del hecho muestran la magnitud del incendio y la preocupación que generó entre las personas que se encontraban cerca.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al estacionamiento para atender la emergencia y controlar las llamas.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría sido adquirido apenas un mes antes del incidente. Hasta el momento, no se han precisado las causas de la explosión ni del posterior incendio.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro deberán esclarecerse con las investigaciones correspondientes. Por ahora, no se ha confirmado si el incidente estuvo relacionado con el sistema de carga o con algún otro componente del vehículo.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.