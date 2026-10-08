Combi derriba baranda de seguridad y cae sobre una vivienda en Chorrillos. (Foto: Captura / América Noticias)
Combi derriba baranda de seguridad y cae sobre una vivienda en Chorrillos. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Una combi de transporte público cayó por una pendiente y destruyó parte de una vivienda durante la madrugada del jueves 8 de octubre, en la urbanización Buenos Aires, en Chorrillos. El accidente ocurrió alrededor de las 3 a.m., a la altura de la cuadra 4 de la avenida Prolongación Huaylas, en la calle Sánchez Carrión, cuando la unidad descendió sin control.

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