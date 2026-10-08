Una combi de transporte público cayó por una pendiente y destruyó parte de una vivienda durante la madrugada del jueves 8 de octubre, en la urbanización Buenos Aires, en Chorrillos. El accidente ocurrió alrededor de las 3 a.m., a la altura de la cuadra 4 de la avenida Prolongación Huaylas, en la calle Sánchez Carrión, cuando la unidad descendió sin control.

Antes de impactar contra el inmueble, el vehículo derribó una baranda metálica de seguridad ubicada al borde de la vía. La estructura quedó desprendida y cayó junto con la combi hacia la propiedad.

La unidad terminó empotrada en la estructura de la vivienda, específicamente en las áreas de la cocina y el baño. El impacto destruyó una pared y ocasionó daños en los techos, mientras que el estruendo sorprendió a los integrantes de la familia que descansaban en el inmueble.

Combi de transporte público se empotra en una casa tras caer por una pendiente en Chorrillos. (Foto: Captura / América Noticias)

No se reportaron habitantes heridos. En tanto, el conductor de la combi sufrió lesiones al intentar frenar el vehículo durante el descenso y fue trasladado al hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Los propietarios de la vivienda solicitaron la intervención de las autoridades para retirar la unidad, reponer la baranda de contención derribada y obtener una compensación económica por los daños materiales ocasionados.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron los peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades que correspondan al propietario del vehículo y al conductor.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.