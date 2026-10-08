El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) activó sus protocolos de actuación tras recibir una alerta por una presunta agresión contra un adolescente internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El hecho fue reportado el 7 de octubre y motivó la intervención de las autoridades.

La denuncia fue presentada en la comisaría de San Miguel por la madre de uno de los seis internos vinculados al caso Liceo Naval. Según la información difundida el 7 de octubre, la mujer denunció una presunta nueva agresión contra su hijo y señaló como presunto responsable al principal sospechoso de ese caso.

A través de un comunicado, el Pronacej informó que dispuso el aislamiento del adolescente señalado como presunto responsable, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los involucrados mientras se realizan las investigaciones. La institución indicó que la presunta agresión habría ocurrido en un ambiente de uso reservado para el aseo del centro juvenil.

Asimismo, el programa señaló que brindó atención al adolescente afectado y apoyo a su madre. También indicó que viene colaborando con la familia denunciante y con las autoridades competentes para facilitar las diligencias y contribuir a la determinación de las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, la Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel. La investigación está a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo y cuenta con la participación de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).