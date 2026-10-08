Aíslan a adolescente señalado como presunto responsable de una agresión. (Foto: Andina)
Aíslan a adolescente señalado como presunto responsable de una agresión. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) activó sus protocolos de actuación tras recibir una alerta por una presunta agresión contra un adolescente internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El hecho fue reportado el 7 de octubre y motivó la intervención de las autoridades.

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