La policía local capturó en Argentina al ciudadano peruano Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’. La intervención ocurrió el 4 de octubre en la localidad fronteriza de Puerto Iguazú tras un minucioso operativo conjunto entre efectivos policiales de ambos países.

El sospechoso registraba una Notificación Roja de Interpol por el delito de homicidio calificado. La justicia peruana solicitó su detención internacional inmediata debido a su presunta vinculación directa con diversos hechos de sangre y ataques armados.

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Durante la intervención en la provincia de Misiones, el sujeto exhibió un documento ajeno para evitar su plena identificación ante los custodios del orden. Los agentes policiales descubrieron la suplantación de identidad tras verificar los registros dactilares y las numeraciones oficiales en la base de datos.

Aquel documento nacional de identidad pertenecía a Cristian Jesús Gonzales Luna, quien falleció el 21 de noviembre del 2024 en Comas por proyectiles de sicarios. Este hallazgo confirmó la falsedad de la versión inicial y ratificó la filiación auténtica del peligroso arrestado.

Las fuerzas de seguridad también arrestaron en el mismo lugar al ciudadano peruano Richard Salvador Casas Aguirre. Dicho acompañante mostró una cédula venezolana falsa a nombre de Carlos Neves Retamoso para eludir sus órdenes de captura judicial vigentes en el Perú.

El Juzgado Federal de Posadas asumió la custodia del detenido para resolver su situación legal en territorio argentino. La magistrada federal Verónica Skanata dirige las diligencias judiciales pertinentes para concretar el pronto traslado final hacia los tribunales del Perú.

Antecedentes policiales de Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’

La Policía Nacional sindica a Joe Luis Marín en el rol de cabecilla de la red criminal ‘Los Chimbotanos’. Esta organización delictiva perpetró extorsiones sistemáticas y continuos cobros de cupos ilegales contra diversas empresas de transportes urbanos en el norte peruano.

El grupo criminal ejecutó secuestros y atentados armados contra dirigentes gremiales para imponer su control en diversas rutas del transporte. Asimismo, distintas investigaciones policiales responsabilizan al investigado por planificar crímenes por encargo en populosos distritos de Lima Norte.