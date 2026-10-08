Alias Loco Joe fue detenido en Argentina. (América TV)
Alias Loco Joe fue detenido en Argentina. (América TV)
Por Redacción EC

La policía local capturó en Argentina al ciudadano peruano Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’. La intervención ocurrió el 4 de octubre en la localidad fronteriza de Puerto Iguazú tras un minucioso operativo conjunto entre efectivos policiales de ambos países.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.