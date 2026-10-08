Setenta días después de asumir el cargo como presidenta de la República y con cifras de asesinatos y crímenes en aumento en todo el país, la mandataria Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado para la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

En el cuartel general del Ejército y ante la presencia de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Fujimori indicó que esta será una ofensiva total contra la delincuencia, y que “los tiempos de la espera y la paciencia han terminado para siempre”.

“Que Dios y el pueblo nos juzguen por lo que hacemos y nunca más por lo que dejamos hacer”



En el encuentro de esta tarde en San Borja, en el que también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los titulares de las carteras del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, la mandataria señaló que este es el inicio de una nueva etapa, donde espera cumplir a cabalidad el mandato de la Constitución y del pueblo peruano, que la eligió para que “vuelva el orden”.

La presidenta Keiko Fujimori anunció esta tarde el establecimiento de un comando unificado para la lucha contra el crimen organizado: “Anuncio el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia"



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“Hoy anuncio el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia. Aquí, en el cuartel, vamos a dirigir un centro de control de operaciones para dirigir todas las acciones. Vamos a poner a estos miserables delincuentes a disposición de la justicia, para que sean procesados de acuerdo a ley”.

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen, para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron a romper la ley y atacar a los peruanos. Vamos a retomar el control de los penales y a incomunicar a los internos que siguen delinquiendo”.

¿Quiénes integrarán el comando unificado?

La presidencia del Consejos de Ministros informó, adicionalmente, que este equipo, que estará integrado por 1.350 efectivos de las FF.AA. y la PNP, tendrá como fin combatir el crimen organizado y la delincuencia en el país.

Fujimori indicó que esta será una ofensiva total contra la delincuencia. Foto: Fernando Sangama / GEC.

Fujimori anunció además que se va a transmitir información real del avance de esta iniciativa. No se precisó desde cuándo entrará en operaciones, pero sí que contará con un centro de control ubicado en el mismo cuartel general del Ejército (Pentagonito). El grupo de élite tiene la misión de “rescatar a los peruanos del miedo y del terror”, indicó la presidenta.

Un trabajo de todos

La presidenta de la República agradeció a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por “servir y estar donde el deber los llama”.

Pero resaltó que este respaldo a los hombres uniformados viene con una exigencia firme: “profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, responsabilidad, respeto a la democracia y respeto a los derechos humanos”.

Finalmente, invocó a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta unión: “La lucha contra la delincuencia no tiene ideología ni color político”. De igual manera, a la empresa privada y a los gobiernos extranjeros para que compartan su experiencia, tecnología y recursos en la lucha contra el crimen.