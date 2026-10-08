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Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. Foto: Andina.
Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. Foto: Andina.
Por Miguel Rocca

Setenta días después de asumir el cargo como presidenta de la República y con cifras de asesinatos y crímenes en aumento en todo el país, la mandataria Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado para la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

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