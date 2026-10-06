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Resumen

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Por Abby Ardiles

A las 5 p.m., el cierre de los centros de votación puso fin a una larga jornada electoral y dio paso a los primeros resultados en Lima Metropolitana. Más de 7,8 millones de electores fueron convocados este domingo para elegir a las autoridades que gobernarán la capital durante los próximos cuatro años. El avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permite conocer quiénes encabezan la votación, aunque los resultados todavía son preliminares y deberán esperar la proclamación de los jurados electorales especiales.

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