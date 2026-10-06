A las 5 p.m., el cierre de los centros de votación puso fin a una larga jornada electoral y dio paso a los primeros resultados en Lima Metropolitana. Más de 7,8 millones de electores fueron convocados este domingo para elegir a las autoridades que gobernarán la capital durante los próximos cuatro años. El avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permite conocer quiénes encabezan la votación, aunque los resultados todavía son preliminares y deberán esperar la proclamación de los jurados electorales especiales.

Las primeras cifras dejan al menos tres casos de alcaldes que iniciaron la campaña como primeros regidores y terminaron postulando nuevamente al cargo que actualmente ocupan. Richard Soria, en El Agustino; Jesús Maldonado, en San Juan de Lurigancho; y Alfredo Reynaga, en Independencia, pasaron a encabezar sus listas luego de que los candidatos a la alcaldía renunciaran durante la carrera electoral. Es el mecanismo que especialistas consultados por El Comercio califican como “reelección encubierta”.

Soria y Maldonado encabezan sus distritos con amplias diferencias. En El Agustino, Soria de Podemos Perú alcanza 31.4%, frente al 14.4% de Alianza para el Progreso; mientras Maldonado obtiene 45.7% en San Juan de Lurigancho con Somos Perú, frente al 10.3% de Avanza País. La distancia es menor en Independencia: Reynaga registra 25.5% con Somos Perú y Renovación Popular le sigue con 22.4%.

A ellos se suma Rafael López Aliaga en Lima Metropolitana. El exalcalde se incorporó como primer regidor de Renovación Popular y terminó encabezando la lista tras la renuncia de Luis Rubio. Los resultados preliminares lo colocan en primer lugar con 27.7%, frente al 26.8% de Francis Allison.

De primeros regidores a candidatos a alcalde

En El Agustino, Richard Soria llegó a la carrera electoral actual como primer regidor de Podemos Perú. La lista era encabezada por su padre, Liborio Soria, quien posteriormente renunció. Richard Soria, alcalde del distrito entre 2015 y 2018 y nuevamente desde 2023, asumió la candidatura. Ahora ocupa el primer lugar con 31.4%, frente al 14.4% de Alianza para el Progreso.

Alcalde de El Agustino, Richard Soria Fuerte inagura obras en el Puente Huascar 70394 / Angela Ponce

En San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, alcalde durante el periodo 2023-2026, postuló inicialmente como primer regidor de Somos Perú. Su sobrino, César André Usquiano Maldonado, encabezaba la lista, pero renunció a la candidatura. Maldonado tomó su lugar y ahora lidera con 45.7%, mientras Avanza País alcanza 10.3%.

En Independencia, el actual alcalde Alfredo Reynaga también inició la contienda como primer regidor de Somos Perú. Felícita Rodríguez Peña iba como candidata a alcaldesa en la lista, pero renunció por “motivos de índole estrictamente personal”. Reynaga asumió el liderazgo y obtiene 25.5% de los votos, frente al 22.4% de Renovación Popular.

Barranco: la alcaldesa permanece en la lista

En Barranco, Jessica Vargas permaneció como primera regidora de Renovación Popular. La lista es encabezada por Manuel Espinoza Loarte, quien fue gerente municipal durante su gestión y ahora alcanza 28.6%.

La diferencia es estrecha. Somos Perú alcanza 28.1% con Felipe Antonio Mezarina, apenas 170 votos por debajo de Renovación Popular. Mezarina fue alcalde de Barranco durante los periodos 2007-2010 y 2015-2018.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, afirmó que la Municipalidad espera contar con apoyo policial para ejecutar la intervención sobre las estructuras de Bordemar. La autoridad negó que durante la madrugada del sábado se haya realizado un operativo de demolición. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

La campaña de Espinoza y Vargas estuvo bajo cuestionamientos. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló audios en los que una voz atribuida al exgerente de Turismo, Cultura y Desarrollo Antonio Celis García solicitaba aportes para la campaña de Espinoza.

La Procuraduría Municipal denunció a Espinoza, Vargas y al exjefe de Imagen Institucional Edgar Ruiz tras encontrarse un celular de propiedad municipal con registros de actividades proselitistas y vínculos con redes sociales asociadas al candidato y a Renovación Popular.

Familiares y personas vinculadas a las actuales gestiones

La continuidad de las actuales administraciones también aparece en candidaturas de familiares y personas vinculadas a los alcaldes. Ate registra el caso más llamativo. Manuel Vidal Camargo, de Avanza País, alcanza 72.5%, frente al 7.1% de Podemos Perú. Su hijo, el actual alcalde Franco Vidal, ocupa la primera regiduría de su lista y podría permanecer en el concejo municipal durante el siguiente periodo.

La candidatura de Vidal Camargo llega, además, con antecedentes propios. En marzo de 2007, la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima lo condenó por proxenetismo a tres años de pena privativa de libertad. En julio de 2024, el Tercer Juzgado Penal Liquidador lo declaró rehabilitado de oficio y dispuso la anulación definitiva de sus antecedentes penales, judiciales y policiales al considerar cumplida la pena.

En Magdalena del Mar, Carla Robbiano, esposa del alcalde Francis Allison, aparece en primer lugar con 64.2% por Avanza País. En tanto, en Santiago de Surco, Arturo Bobbio, asesor del alcalde Carlos Bruce, alcanza 40.9% con Somos Perú, frente al 36.9% de Juan Palma, de Renovación Popular. Tanto Allison como Bruce dejaron la competencia en sus distritos para postular a la Municipalidad Metropolitana de Lima y ninguno integra las listas encabezadas por Robbiano y Bobbio.

¿Qué permite la ley?

La permanencia de alcaldes en sus municipios desde una primera regiduría no está prohibida por la legislación vigente. José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, explicó que el artículo 194 de la Constitución impide la reelección inmediata como alcalde, pero no restringe su participación como candidato a regidor dentro de la lista que pretende sucederlo. “Lo que ocurre es que no hay un impedimento legal ni constitucional para hacerlo”, señaló. Para el especialista, esta vía constituye una “reelección encubierta” y una forma de elusión de la norma.

José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, coincidió en que el marco normativo deja abierta esta posibilidad. “Han utilizado nuestro débil marco legal para encontrar una vía y postular nuevamente al cargo de alcalde, burlando la prohibición de la reelección”, explicó. Añadió que esta figura ya se presentó en los procesos municipales de 2018 y 2022.

Para Tello, el retorno directo de estas autoridades podría extender las actuales administraciones. “La verdad, yo creo que sería una extensión de la gestión anterior porque es una reelección encubierta. Acá lo volvemos a ver: es una reelección”, sostuvo. Añadió que, aunque podrían producirse cambios durante el siguiente periodo, en términos generales existiría una continuidad de la gestión.

El análisis cambia cuando se trata de familiares. Tello precisó que tampoco existe una prohibición para que estos postulen a cargos de elección popular, pero advirtió sobre los casos en los que el vínculo alcanza al concejo municipal. “Ese es un serio problema porque permite, por ejemplo, que haya un concejo sin fiscalización”, indicó. El especialista recordó que los concejos municipales tienen funciones de representación, fiscalización y legislación a través de ordenanzas.

Villalobos señaló que cualquier cuestionamiento sobre la procedencia de estas candidaturas debió resolverse antes de la votación. “El principio de soberanía popular señala que el poder emana del pueblo. Entonces, si el pueblo ya votó, es complicado que un tribunal electoral vaya contra la voluntad popular. Cualquier pronunciamiento debió ser antes de la elección”, explicó. Precisó que corresponde a los jurados electorales especiales proclamar los resultados y otorgar las credenciales.

Ambos especialistas consideran necesario modificar las reglas actuales. Tello propone permitir una sola reelección inmediata de los alcaldes, pero impedir que puedan postular como regidores para permanecer en el municipio. “Que no se permita al alcalde postularse bajo ningún supuesto en la lista de candidatos a regidores. Queremos evitar la reelección encubierta”, señaló. Asimismo, planteó restringir la incorporación como regidores de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Villalobos coincidió en que la discusión debería pasar por una modificación constitucional. “Debería modificarse la Constitución, el 194, el 191 también, para permitir la reelección al menos por un periodo para gobernadores y alcaldes”, sostuvo. Advirtió que, si el Congreso no establece nuevos límites, esta vía podría repetirse en futuros procesos electorales.

Más de veinte alcaldes postularon como regidores

El Comercio advirtió este escenario en julio, tras la publicación de las listas de candidatos. Entonces se identificó a más de veinte alcaldes impedidos de tentar una reelección inmediata que participaban como primeros regidores o tenientes alcaldes de las listas que disputaban la siguiente gestión. En otros distritos, familiares o funcionarios de las actuales administraciones postulaban directamente a la alcaldía.

Podemos Perú y Renovación Popular concentraron la mayor cantidad, con seis alcaldes cada uno. Somos Perú reunió cuatro; Avanza País, dos; mientras Acción Popular y Alianza para el Progreso registraron uno cada uno. Entre ellos estaban Diego Uceda en La Molina; Luis Felipe De la Mata en Breña; Pablo Mendoza en Carabayllo; Emilio Chávez en Cieneguilla; Luis Felipe Castillo en Los Olivos; Mónica Tello en Pueblo Libre; Eulogio Huyhua en Punta Negra; Néstor De la Rosa en Rímac; y George Robles en Santa Rosa.

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