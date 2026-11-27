La Municipalidad de Chorrillos exhortó a los bañistas, deportistas náuticos y pescadores a evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de la orilla mientras persista el oleaje anómalo de moderado a fuerte que afecta el litoral del distrito. Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, estas condiciones se mantendrán hasta el domingo 29 de noviembre.
La Municipalidad de Chorrillos exhortó a los bañistas, deportistas náuticos y pescadores a evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de la orilla mientras persista el oleaje anómalo de moderado a fuerte que afecta el litoral del distrito. Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, estas condiciones se mantendrán hasta el domingo 29 de noviembre.
A través de un comunicado emitido este viernes 27 de noviembre, la comuna advirtió que el fenómeno corresponde a un oleaje del suroeste y que su duración podría extenderse, dependiendo de las próximas actualizaciones de la información técnica de las autoridades marítimas.
La municipalidad también señaló que el fenómeno coincide con la elevación del nivel del mar por anomalías positivas asociadas a El Niño y El Niño Costero, así como con la fase de luna llena. Esta combinación incrementa la amplitud de las mareas y genera pleamares más elevadas, lo que permite que el agua alcance zonas más alejadas de la orilla.
Recomendaciones ante el oleaje anómalo
Ante estas condiciones, la Municipalidad de Chorrillos recomendó a la población no ingresar al mar y mantenerse alejada de la orilla, las rompientes y las zonas rocosas durante los días de alerta, especialmente en las horas de pleamar.
Asimismo, exhortó a suspender las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas en el mar hasta que se restablezcan las condiciones normales del litoral.
El municipio también pidió respetar la señalización preventiva, los eventuales cierres temporales de los accesos a las playas y las disposiciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional.
La Municipalidad de Chorrillos informó que mantiene activo el monitoreo de todo el borde costero del distrito en coordinación con las autoridades marítimas y los equipos de primera respuesta.
Finalmente, solicitó a los vecinos y visitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales de la comuna y de la Marina de Guerra del Perú, mientras continúe vigente la alerta por oleaje anómalo.