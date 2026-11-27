La Municipalidad de Chorrillos exhortó a los bañistas, deportistas náuticos y pescadores a evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de la orilla mientras persista el oleaje anómalo de moderado a fuerte que afecta el litoral del distrito. Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, estas condiciones se mantendrán hasta el domingo 29 de noviembre.

A través de un comunicado emitido este viernes 27 de noviembre, la comuna advirtió que el fenómeno corresponde a un oleaje del suroeste y que su duración podría extenderse, dependiendo de las próximas actualizaciones de la información técnica de las autoridades marítimas.

Municipalidad de Chorrillos advierte sobre fuertes oleajes y pide alejarse de la orilla. (Foto: Andina)

La municipalidad también señaló que el fenómeno coincide con la elevación del nivel del mar por anomalías positivas asociadas a El Niño y El Niño Costero, así como con la fase de luna llena. Esta combinación incrementa la amplitud de las mareas y genera pleamares más elevadas, lo que permite que el agua alcance zonas más alejadas de la orilla.

Recomendaciones ante el oleaje anómalo

Ante estas condiciones, la Municipalidad de Chorrillos recomendó a la población no ingresar al mar y mantenerse alejada de la orilla, las rompientes y las zonas rocosas durante los días de alerta, especialmente en las horas de pleamar.

Asimismo, exhortó a suspender las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas en el mar hasta que se restablezcan las condiciones normales del litoral.

El municipio también pidió respetar la señalización preventiva, los eventuales cierres temporales de los accesos a las playas y las disposiciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional.

La Municipalidad de Chorrillos informó que mantiene activo el monitoreo de todo el borde costero del distrito en coordinación con las autoridades marítimas y los equipos de primera respuesta.

Finalmente, solicitó a los vecinos y visitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales de la comuna y de la Marina de Guerra del Perú, mientras continúe vigente la alerta por oleaje anómalo.