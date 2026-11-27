La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas de su jurisdicción debido a los oleajes anómalos. La medida preventiva entrará en vigencia desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 05:00 horas del domingo 29.

Durante este periodo, vecinos, visitantes y bañistas tendrán prohibido ingresar o permanecer en estos balnearios, con el objetivo de evitar accidentes y resguardar la integridad ciudadana frente a las condiciones adversas del mar.

Restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas. Foto: Municipalidad de Miraflores

De acuerdo con la disposición municipal, la restricción alcanza tanto el ingreso como la permanencia en las siguientes nueve playas del distrito:

Los Delfines

Pampilla I

Pampilla II

Waikiki

Makaha

Redondo I

Redondo II

Estrella

Tres Picos

El anuncio de la comuna miraflorina se produce luego de que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú emitiera el Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26.

De acuerdo con el comunicado difundido, la disposición busca proteger la integridad de los vecinos y visitantes que acuden al litoral miraflorino. Para su cumplimiento, la comuna realizará acciones operativas junto a la PNP y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Cabe mencionar que las áreas operativas de las subgerencias de Gestión de Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización y Control estarán a cargo de coordinar las acciones necesarias para hacer cumplir lo dispuesto.

Oleajes anómalos

La alerta por oleajes anómalos se extiende a todo el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna. Según las previsiones de la Marina, el tramo comprendido entre Chancay y San Juan de Marcona, que incluye Lima, registrará un incremento del oleaje de moderado a fuerte desde la tarde del viernes, con una disminución progresiva durante el sábado y condiciones ligeras para el domingo.

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