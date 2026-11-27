La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas de su jurisdicción debido a los oleajes anómalos. La medida preventiva entrará en vigencia desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 05:00 horas del domingo 29.
La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas de su jurisdicción debido a los oleajes anómalos. La medida preventiva entrará en vigencia desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 05:00 horas del domingo 29.
Durante este periodo, vecinos, visitantes y bañistas tendrán prohibido ingresar o permanecer en estos balnearios, con el objetivo de evitar accidentes y resguardar la integridad ciudadana frente a las condiciones adversas del mar.
De acuerdo con la disposición municipal, la restricción alcanza tanto el ingreso como la permanencia en las siguientes nueve playas del distrito:
De acuerdo con el comunicado difundido, la disposición busca proteger la integridad de los vecinos y visitantes que acuden al litoral miraflorino. Para su cumplimiento, la comuna realizará acciones operativas junto a la PNP y la Fiscalía de Prevención del Delito.
Cabe mencionar que las áreas operativas de las subgerencias de Gestión de Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización y Control estarán a cargo de coordinar las acciones necesarias para hacer cumplir lo dispuesto.
Oleajes anómalos
La alerta por oleajes anómalos se extiende a todo el litoral peruano, desde Tumbes hasta Tacna. Según las previsiones de la Marina, el tramo comprendido entre Chancay y San Juan de Marcona, que incluye Lima, registrará un incremento del oleaje de moderado a fuerte desde la tarde del viernes, con una disminución progresiva durante el sábado y condiciones ligeras para el domingo.