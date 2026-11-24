La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ordenó el cierre de 95 puertos a nivel nacional debido al incremento en la intensidad de los oleajes anómalos. Las autoridades marítimas confirmaron que este evento oceanográfico mantendrá su impacto en la franja costera del país hasta el viernes 27 de noviembre.

El director de esta dirección de la Marina, contralmirante Jorge Vizcarra, explicó que el fenómeno provocó que las olas alcancen el doble de su altura habitual en diversos sectores del litoral. El oficial señaló que las perturbaciones marinas iniciaron con ondas provenientes del norte y variaron progresivamente hacia el oeste y el sur.

“Por efecto del fenómeno El Niño, la temperatura del mar se ha incrementado considerablemente también se ha expandido por el tema térmico y ha incrementado el nivel medio del mar. En el norte de 60 a 70 cm. y en el sur más o menos de 50 cm. Si le sumamos la altura de olas superior, puede impactar mucho más”, explicó a TVPerú.

Las capitanías de puerto suspendieron el desarrollo de faenas pesqueras, artesanales, comerciales y deportivas para proteger la vida de los ciudadanos. Vizcarra pidió específicamente también que no se realicen prácticas marinas, deportes en la costa y evitar accidentes en el litoral.

El reporte oficial de la institución detalló la distribución de los terminales inhabilitados en la franja costera. La medida paralizó las operaciones en 50 puertos del litoral centro, 28 terminales de la costa norte y 17 caletas de la zona sur.

El origen del evento oceanográfico obedeció al avance de frentes de tormentas en el hemisferio norte y a la presencia del fenómeno El Niño. Por esto, las capitanías de puerto dispusieron la suspensión total de faenas pesqueras, artesanales, comerciales, deportivas y de recreación a partir de las 3:30 p.m.

Daños materiales por oleaje anómalo

En Lima, las marejadas dañaron más de 70 metros de veredas y derribaron la base de un muro de contención en la playa Waikiki de Miraflores. Las fuerzas del agua expusieron los cables de fibra óptica e inhabilitaron un carril vehicular de la Costa Verde a las 10:00 p.m..

En el norte del país, el mar sobrepasó la línea de playa y causó destrozos en la infraestructura pesquera de La Libertad y Lambayeque. En el balneario de Huanchaco la marejada afectó la estructura del muelle artesanal centenario a las 8:46 a.m., mientras que en la playa San José las olas ingresaron 200 metros sobre la franja de arena desde las 3:00 p.m.