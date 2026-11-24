Los intensos oleajes anómalos registrados desde el 23 de noviembre generaron severos daños en la infraestructura afectada en las provincias de Tumbes, Piura, La Libertad y en Ica. La fuerza de las olas sobrepasó la línea de orilla y obligó a las autoridades marítimas a disponer restricciones y cerrar balnearios a nivel nacional.

En la provincia de Tumbes, las marejadas destruyeron bloques de concreto, accesos peatonales e infraestructura hídrica y hotelera en el balneario de Zorritos. Asimismo, en la costa de Piura, el mar impactó la franja pesquera de Talara y Paita, donde las variaciones del nivel hídrico superaron en un 50% los parámetros habituales.

En la provincia de La Libertad, el mar causó destrozos en el balneario de Huanchaco al derribar un poste de alumbrado y arrastrar un puesto de venta de triplay. El oleaje anómalo también aceleró el deterioro estructural del muelle artesanal centenario y motivó el cierre de los puertos de Salaverry, Pacasmayo y Mal Abrigo.

Balneario y muelle en Huanchaco dañados por intenso oleaje anómalo. (Canal N)

En la provincia de Pisco, el agua de mar ingresó a la zona urbana y destruyó las tribunas y paredes de concreto del complejo deportivo de la playa La Cruz. Las olas inundaron el bulevar El Chaco en Paracas y arrastraron piedras hacia la vía principal del distrito de San Andrés.

Pronóstico de oleajes anómalos intensos hasta el 27 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad persistirán en el litoral nacional hasta el viernes 27 de noviembre. El reporte de la autoridad marítima indica que la altura de las olas alcanzará hasta el doble de su valor normal debido al desplazamiento de perturbaciones del norte y del sur.

Las autoridades explicaron que el fenómeno oceanográfico obedece a tormentas registradas en el hemisferio norte combinadas con el incremento del volumen marino por el fenómeno El Niño y la fase de luna llena. Frente a este escenario, las capitanías de puerto mantienen la suspensión de faenas pesqueras y recomendaron a la ciudadanía no acercarse a las orillas expuestas.