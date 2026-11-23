El intenso oleaje registrado en el litoral de la provincia de Barranca, región Lima, obligó al cierre de diversas playas como medida preventiva ante el peligro que representan las olas, que superaron los tres metros de altura. El fenómeno generó preocupación entre turistas, pobladores, pescadores y comerciantes, debido a la fuerza con la que el mar golpea la orilla y alcanza las zonas de recreación.

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Desde las primeras horas del día, el comportamiento anómalo del mar llamó la atención de los pobladores por la intensidad de las olas, que llegaron hasta los sectores de arena y las áreas cercanas a los balnearios. La situación también generó restricciones de acceso para evitar que los visitantes ingresen a las zonas afectadas.

Las playas Miraflores y Chorrillos figuran entre las más perjudicadas, debido a que el oleaje arrastró gran parte de la arena de sus orillas. El avance del mar generó preocupación entre los vecinos y comerciantes que realizan sus actividades en estos sectores.

Los propietarios de restaurantes también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que sus establecimientos resulten inundados si el fenómeno mantiene su intensidad.

En tanto, pescadores señalaron que las playas Colorado y Puerto Chico presentan olas de regular tamaño, por lo que también se mantienen bajo observación debido a las condiciones del mar.

Ante este escenario, se restringió el acceso a determinadas playas y se recomendó a la ciudadanía evitar ingresar al mar, permanecer cerca de las rompientes o realizar actividades recreativas y deportivas mientras continúe el oleaje.

Las medidas buscan prevenir accidentes, debido a que las corrientes marinas y el incremento de la altura de las olas pueden arrastrar a las personas que se encuentren dentro del agua. Las recomendaciones comprenden a bañistas, pescadores, turistas y deportistas.

Asimismo, las condiciones marítimas representan una preocupación para los negocios ubicados en las inmediaciones del litoral, que podrían registrar una disminución de visitantes durante los días que permanezcan las restricciones.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las señalizaciones de peligro y las disposiciones de seguridad, así como evitar el ingreso a las playas declaradas cerradas. Mientras tanto, los pobladores permanecen atentos a la evolución del oleaje y esperan que disminuya su intensidad para que se restablezca progresivamente el acceso a los balnearios de la provincia.

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