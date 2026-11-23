Este lunes 23 de noviembre vence el plazo para acogerse al régimen excepcional que permite pagar multas de tránsito con un descuento del 90 %. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), indicó que esta medida es establecida mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones reiteró que esta representa una oportunidad para que los ciudadanos regularicen sus obligaciones pendientes pagando únicamente el 10 % del valor de las multas comprendidas en este régimen.

La Sutran recomienda a los administrados no esperar el último día y evitar largas colas, ingresando a Sutran Digital, la nueva plataforma virtual implementada por la institución para simplificar las consultas y el pago en línea de infracciones de tránsito. El servicio se encuentra disponible en https://digital.sutran.gob.pe/.

¿Cómo acceder al descuento del 90 %?

Para acogerse al beneficio, los administrados deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Sutran Digital.

Consultar sus infracciones pendientes e identificar aquellas que pueden acogerse al régimen excepcional.

Verificar el monto actualizado de la deuda con la reducción correspondiente.

Realizar el pago del importe resultante, equivalente al 10 % del valor de la multa, a través de los medios habilitados en la plataforma.

Sutran Digital únicamente brinda información sobre expedientes de cobranza coactiva del 2026 y multas ordinarias por infracciones de tránsito aplicadas entre 2021 y 2026. Por ello, si el administrado necesita consultar una infracción registrada antes de dichos periodos, puede utilizar el portal Verifica tu Infracción en https://www.sutran.gob.pe/consultas/record-de-infracciones/verifica-tu-infraccion/.

De esta manera, los usuarios disponen de canales digitales oficiales para consultar sus infracciones según la fecha de registro y obtener la información necesaria para realizar el pago correspondiente.