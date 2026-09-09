Tener una papeleta pendiente no necesariamente significa que tendrás que pagar el monto completo de la multa. El Gobierno estableció un régimen excepcional que permite aplicar una reducción del 90% en determinadas infracciones de tránsito y transporte, por lo que los conductores que cumplan con las condiciones establecidas podrían cancelar únicamente el 10% del monto correspondiente, una oportunidad para quienes mantienen deudas pendientes ante las autoridades. El beneficio contempla distintos escenarios, incluso algunas papeletas que se encuentran en trámite, han sido impugnadas o están en ejecución coactiva, aunque también existen infracciones que han sido excluidas. Conoce AQUÍ qué papeletas pueden acceder al descuento, cuáles quedan fuera y cómo consultar y pagar tu deuda.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL 90% DE DESCUENTO EN SUS PAPELETAS?

El régimen excepcional contempla una reducción del 90% para determinadas multas, por lo que quienes califiquen podrían pagar solo el 10% del monto de la sanción. Entre los casos considerados se encuentran:

Papeletas que se encuentren pendientes de pago y aquellas impuestas durante el periodo de vigencia de la norma.

Fotopapeletas, con excepción de las correspondientes al código M20c.

Multas que todavía estén pendientes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador.

Papeletas que hayan sido apeladas.

Multas que hayan sido impugnadas, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Sanciones que se encuentren en la etapa de ejecución coactiva.

El beneficio también contempla situaciones en las que el conductor ya realizó pagos parciales. Si la deuda fue fraccionada, la reducción se calcula tomando como referencia el saldo que todavía permanece pendiente de pago.

¿QUÉ PAPELETAS NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL BENEFICIO?

No todas las infracciones pueden acceder a la reducción. Entre los códigos que se encuentran excluidos figuran los siguientes:

Reglamento Nacional de Administración de Transporte

F.1

F.7

T.3

Reglamento Nacional de Tránsito

M.1

M.2

M.3

M.4

M.20.C

M.27

M.28

M.37

M.38

M.39

También quedan fuera otras infracciones relacionadas con situaciones como la informalidad, agresiones contra fiscalizadores y determinados accidentes de tránsito, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Papeletas solo dependen de la Policía. (Foto: GEC)

¿CÓMO PUEDES SABER SI TIENES UNA PAPELETA PENDIENTE?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite revisar las infracciones registradas mediante su plataforma virtual. Para realizar la consulta, puedes seguir estos pasos:

Ingresa al portal de la Agencia Virtual SAT a través de gob.pe/satlima. Dirígete al apartado de “Servicios digitales”. Busca y selecciona “Reporte de infracciones”. Introduce el número de tu brevete. Revisa el reporte que genera el sistema para conocer las sanciones registradas.

También puedes consultar una deuda utilizando datos como la placa del vehículo o el código de la infracción, según el canal de consulta disponible.

¿CÓMO SE PUEDE PAGAR UNA PAPELETA CON EL DESCUENTO?

Una vez identificada la deuda y comprobado que la multa forma parte del régimen, el pago puede realizarse mediante diferentes alternativas:

Plataforma virtual del SAT.

Yape y Plin.

Banca por internet y agentes de entidades bancarias afiliadas.

Sedes presenciales del SAT.

Agentes autorizados.

En el caso de la plataforma virtual, el usuario puede ingresar los datos solicitados, ubicar la papeleta y proceder con la cancelación del monto reducido.

De acuerdo con la información proporcionada, el descuento se aplica automáticamente, por lo que no es necesario presentar una solicitud general adicional para activar el beneficio.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ DISPONIBLE EL DESCUENTO?

El periodo de aplicación varía según el tipo de multa contemplada en el régimen:

Multas de tránsito: hasta 90 días calendario.

Multas de transporte: hasta 180 días calendario.

Por ello, es importante verificar la fecha correspondiente antes de realizar el pago, especialmente si se busca aprovechar la reducción, según informa el diario El Popular.

SAT. (Foto: El Comercio)

¿QUÉ OCURRE SI LA PAPELETA ESTÁ EN COBRANZA COACTIVA?

Encontrarse en ejecución o cobranza coactiva no impide necesariamente acceder al beneficio. Las multas que estén en esta etapa pueden acogerse al descuento si cumplen con las condiciones establecidas por el régimen.

Asimismo, cuando existen pagos parciales o una deuda fraccionada, la reducción del 90 % se aplica al monto que todavía está pendiente de cancelar, no a las cantidades que ya fueron pagadas.

En el caso de las papeletas que hayan sido impugnadas, además, podrían existir requisitos específicos relacionados con el desistimiento del recurso, por lo que se debe revisar la situación particular de la multa antes de efectuar el pago.