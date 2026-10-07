BTS en Lima, la expulsión de estudiantes y la violencia en Barranca

En el Semáforo de este miércoles 7 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la llegada del fenómeno BTS a Lima y los riesgos de estafas y reventa. Segundo, el retorno de la expulsión por faltas graves en los colegios y el debate sobre disciplina y convivencia escolar. Finalmente, el asesinato de un empresario y exregidor en Barranca.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El fenómeno surcoreano BTS llegó a Lima

Lima recibe esta semana a BTS, la banda surcoreana que convirtió el género musical k-pop en un fenómeno cultural y económico global. Durante la venta de entradas, se registraron más de 521 mil personas esperando en la cola virtual, radar de lo que será el movimiento comercial y el furor durante los tres días de conciertos (7, 9 y 10 de octubre) en la ciudad. Hay medidas de seguridad vial que se tomarán, mientras que otros riesgos se han presentado, como la reventa de boletos y denuncias por estafas. El fenómeno exige celebrar sin bajar la guardia.

🟢Minedu restablece la expulsión por faltas graves en los colegios

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que este año volverá a aplicarse la expulsión de estudiantes por faltas graves, tras la preocupación por el caso del Liceo Naval y el debate sobre la disciplina y la convivencia escolar. La medida de expulsar o suspender alumnos se había restringido de manera progresiva en los últimos 15 años. El retorno de la norma será prepublicado para recibir observaciones antes de su aprobación definitiva, lo que permitirá precisar las conductas comprendidas y sus alcances.

🔴Violencia y muerte golpean Barranca

El empresario y exregidor de Barranca Antoni Anaya Noel fue hallado muerto con cortes en el abdomen y cuello dentro de su vivienda, mientras su esposa, Aylen Napurí Alva, permanece detenida por disposición de la fiscalía. La mujer había sido captada herida en la vía pública antes del hallazgo. El caso vuelve a evidenciar la gravedad de la violencia y la necesidad de determinar rápidamente las responsabilidades y las circunstancias del crimen.