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BTS en Lima, la expulsión de estudiantes y la violencia en Barranca

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 7 de octubre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    BTS brindará tres conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre. (Foto: AFP)
    BTS brindará tres conciertos en Lima el 7, 9 y 10 de octubre. (Foto: AFP)

    En el Semáforo de este miércoles 7 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la llegada del fenómeno BTS a Lima y los riesgos de estafas y reventa. Segundo, el retorno de la expulsión por faltas graves en los colegios y el debate sobre disciplina y convivencia escolar. Finalmente, el asesinato de un empresario y exregidor en Barranca.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.