La migración es uno de los fenómenos que más está transformando a las sociedades. Millones de personas dejan sus países buscando mejores oportunidades, seguridad o condiciones de vida. Sin embargo, mientras para quienes migran representa una posibilidad de progreso, para las sociedades que los reciben puede generar preocupación y desconfianza. Esta tensión se refleja en los resultados del Reporte Global sobre Temas Importantes, realizado por Wapor, que recoge las opiniones de 54.255 personas de 42 países y en el que Datum Internacional participa con la información del Perú.

En el Perú, el 69,8% considera que la migración es uno de los temas más importantes del mundo actual. Pero lo más revelador no es su importancia, sino la valoración predominantemente negativa de sus consecuencias. El 71,4% considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país, mientras que el 44,7% opina lo mismo sobre la salida de peruanos al extranjero. Es decir, preocupa tanto recibir migrantes como la salida de peruanos, aunque la percepción negativa es considerablemente mayor cuando se trata de quienes llegan.

La comparación internacional permite dimensionar esta actitud. Entre los 42 países estudiados, el Perú ocupa el penúltimo lugar en la percepción de beneficios asociados con la inmigración. Este resultado invita a reflexionar sobre las razones de esta desconfianza y sobre la distancia que puede existir entre las percepciones ciudadanas y los efectos reales de los movimientos migratorios.

La seguridad aparece como una de las principales preocupaciones. El 82,4% de los peruanos considera que la presencia de inmigrantes aumenta la delincuencia. A ello se suma que apenas el 33,2% cree que los inmigrantes respetan las leyes del país que los recibe. Son percepciones particularmente negativas, que deben interpretarse en un contexto de elevada preocupación por la inseguridad ciudadana.

La dimensión económica también influye. El 73,3% considera que los inmigrantes quitan oportunidades laborales a los peruanos. En un mercado caracterizado por la informalidad y la precariedad del empleo, la llegada de nuevos trabajadores puede percibirse como una competencia adicional. No obstante, los migrantes también trabajan, consumen, emprenden y generan actividad económica. La percepción de competencia laboral no necesariamente refleja el impacto neto de su presencia.

Los resultados muestran, además, que la valoración no es completamente negativa. La mitad de los encuestados (50,2%) reconoce que los inmigrantes fortalecen la diversidad cultural y el 44,9% considera que contribuyen al desarrollo del país. Existe, por tanto, un reconocimiento de sus aportes, aunque este convive con temores mucho más extendidos relacionados con la seguridad y el empleo.

La otra cara del fenómeno es la disposición de los propios peruanos a emigrar. El 25,6% manifiesta su intención de salir del país en los próximos tres años, proporción que aumenta al 36,3% entre quienes tienen familiares en el extranjero, frente al 16,5% de quienes no cuentan con ellos. Esta diferencia sugiere que las redes familiares pueden hacer más viable la posibilidad de emigrar, al ofrecer vínculos y apoyo en el país de destino. Esta disposición de emigrar también plantea el riesgo de una fuga de talentos, especialmente entre jóvenes y profesionales, que podría afectar el capital humano y las perspectivas de desarrollo del Perú.

La migración plantea desafíos reales para la integración, los servicios públicos, el empleo y la convivencia. Ignorarlos sería tan equivocado como atribuir a los inmigrantes problemas que tienen causas más complejas. El desafío consiste en gestionar estos movimientos con políticas que respondan a las preocupaciones ciudadanas, sin perder de vista sus aportes. El Perú necesita una política migratoria que mire a ambos lados de sus fronteras, que facilite la integración de quienes llegan y genere oportunidades para quienes podrían partir.