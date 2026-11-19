Ocho días dan para mucho si uno tiene quien le lleve la agenda. El miércoles pasado, la presidenta Keiko Fujimori recibió al papa León XIV en Palacio. Hoy está en Shenzhen, en la cumbre de la APEC. A su gobierno, hay que reconocerle el mérito de haber pasado de la salvación del alma a la apertura de mercados con el mismo gesto de serena satisfacción.

A mí lo que me gusta es el apretón de manos.

Hay un segundo, cuando los fotógrafos ya tienen la foto y nadie se atreve todavía a bajar la mano, en que el poderoso se parece a cualquiera de nosotros. Sonríe un poco más de la cuenta, mira de reojo y espera que alguien le diga que ya está. Siempre he querido que los fotógrafos se fueran en ese preciso instante. A ver quién suelta primero.

La visita del Papa tenía algo que ninguna oficina de prensa podía fabricar. En Chiclayo, lo esperaba gente que se acordaba de él de cuando era obispo y podían cruzárselo sin que nadie les indicara dónde ponerse. En Palacio, claro, cada cual tenía su sitio. Es natural que la mandataria quisiera estar en esa foto. Lo raro habría sido que se perdiera la ocasión un gobierno que lleva días intentando convencer a los peruanos de que ya están viviendo un momento que recordarán toda la vida.

Su presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en el balance de los 100 días, dijo que la gente recordaría ese arranque como un “punto de quiebre”. Los efectos, explicó, se irían viendo en seis meses, en un año, en dos, al final del mandato.

Me hace gracia la confianza con que Galarreta ha dispuesto de mis recuerdos. Yo suelo esperar a que me pase algo antes de acordarme de ello. Y si un gobernante me pide que guarde sitio en la memoria para lo que piensa hacer dentro de dos años, lo primero que se me ocurre es preguntarle qué hizo el martes.

Precisamente, el martes pasado, sin ir más lejos, hubo transportistas que marcharon al Congreso por las extorsiones y los asesinatos. Ese día el ministro del Interior, César Astudillo, destacó las nuevas medidas contra el crimen y advirtió que quien prestara su cuenta bancaria a un extorsionador acabaría preso.

La frase tiene la virtud de caber entera en un titular. Yo, si tuviera que sacar una combi a las cinco de la mañana después de recibir una amenaza, querría oír al ministro explicar a quién puedo llamar y qué pasará después de colgar el teléfono. Al chofer le toca volver a salir al día siguiente. Al titular le basta con salir una vez.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, también encontró una frase estupenda para el balance. Dijo que Petro-Perú ganaría dinero este año. Puede que acierte. Cuando cierre el ejercicio, hasta podremos alegrarnos. De momento, a una empresa que venía de perder dinero le ha bastado una entrevista para que el beneficio del año circule en presente por los titulares.

En mi casa tenemos una costumbre algo anticuada con esas cosas. Antes de preparar la comida con cargo a una alegría, miramos si la alegría ha ingresado en la cuenta.

Esta semana, por el alza del diésel, los transportistas de carga pesada convocaron un paro de tres días. A ver si al gobierno le alcanza una mañana para escucharlos.

Tras reunirse con Xi Jinping, Fujimori anunció que China donará al Perú 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, para afrontar El Niño.

Me imagino a un camionero leyendo la noticia de Shenzhen mientras hace sus cuentas. La maquinaria china le parecerá una buena noticia, como a mí. Luego volverá a mirar el precio del diésel. Es lo malo de hacer las cuentas en casa. No hay fotógrafo que te mande sonreír.

La gente entiende esas cosas. Se pasa la vida negociando plazos con personas que preferirían cobrarle ayer. Salga usted en la foto, presidenta, que para eso viajó tan lejos y no estuvo en la despedida de León XIV. Y cuando le enseñen la foto, haga el favor de preguntar qué van a poner debajo, en la descripción. Ahí suele empezar la parte difícil.