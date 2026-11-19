La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió a los países del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) sumar esfuerzos para responder ante el Fenómeno El Niño, que -anticipa- afectará a muchas personas por su magnitud extraordinaria.

La mandataria participó en el plenario de la cumbre de líderes que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen y manifestó que El Niño afectará a muchas personas, “por eso pedimos a las economías de APEC que se pongan del lado de Perú para responder ante los efectos derivados de El Niño” .

Fujimori agregó que la solidez económica de Perú ha permitido aplicar medidas contracíclicas para enfrentar los efectos del fenómeno climático en la economía y la producción del país.

Sin embargo, la jefa de Estado apuntó que “el Perú es consciente de que afrontamos muchos desafíos como el impulso de la innovación en beneficio de los jóvenes peruanos”.

Recordó que su país tiene acuerdos comerciales con 60 países, que representan el 82 % del PIB mundial, y que esta apertura comercial ha servido de base para el crecimiento de la inversión privada y de las reservas internacionales netas, entre otros indicadores.

El martes, tras su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, Fujimori anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable y otros 7,5 millones de dólares adicionales en maquinarias para enfrentar el Fenómeno El Niño.

La mandataria también expresó su expectativa de que Japón pueda sumarse a estos esfuerzos de cooperación para ayudar al Perú a afrontar las dificultades que podría ocasionar el fenómeno climático, tras la visita oficial que realizará al país de sus ancestros el fin de semana.

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