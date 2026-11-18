El viaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Shenzhen para la cumbre de la APEC dio que hablar en las redes chinas por el vuelo comercial que tomó para llegar al país, la foto que se hizo con unos turistas chinos antes de embarcar y su saludo con los brazos cruzados sobre el pecho ante la bienvenida.

La mandataria llegó el lunes en un vuelo regular de China Southern Airlines, según la publicación especializada en aviación CARNOC, y en Weibo -semejante a X, censurado en China- circularon mensajes que presentaban como un gesto de cercanía que hubiera viajado en clase turista.

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En un video difundido por Sheinbaum se ve cómo unos turistas chinos la reconocen mientras espera para embarcar en México y posan con ella, una escena que circuló con su propia etiqueta en Weibo.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros. Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026

El saludo en Shenzhen dio pie a otro hilo sobre el significado del gesto, que un periodista mexicano, citado por la agencia China News Service, interpretó como una señal de “afecto y apoyo”.

También circularon imágenes de la agente china que acompañó a la presidenta durante el recibimiento en el aeropuerto, donde varios niños le entregaron flores.

Recibimiento en la Cumbre de la APEC China 2026 en la ciudad de Shenzhen. 🙏🏽 https://t.co/2DBUTofx0z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

En su primera visita a China desde que asumió la Presidencia, Sheinbaum presentó el ‘Plan México’ ante el foro empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y se reunió el martes con su homólogo chino, Xi Jinping.

La mandataria visitó este miércoles un hospital de Shenzhen y dijo que buscará cooperar con China para aplicar en México tecnologías como la inteligencia artificial para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.