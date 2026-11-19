En el Semáforo de este jueves 19 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la inauguración del primer Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina en Villa El Salvador. Segundo, la emergencia en el sector hidrocarburos ante los riesgos de desabastecimiento de combustibles por el fenómeno de El Niño. Finalmente, el pronóstico de más de 100 días con temperaturas superiores a los 30 °C en Lima hasta el 2027.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Se inaugura Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego implementó el primer Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina. Su inauguración representa un avance en la protección de la biodiversidad y la atención de animales afectados en el litoral peruano. El espacio, ubicado en Villa El Salvador, podrá atender en simultáneo a más de 100 ejemplares marino-costeros. La liberación de gaviotas y pelícanos marcó el inicio de esta labor especializada.

🔴Riesgo por desabastecimiento de combustibles ante el FEN

La declaración de emergencia del sector hidrocarburos por hasta ocho meses refleja la vulnerabilidad del abastecimiento nacional frente al fenómeno de El Niño. Con el 67% de la matriz energética dependiente de estos recursos, eventuales daños en infraestructura y rutas de transporte podrían comprometer la distribución de combustibles y presionar la inflación. La medida busca anticipar los riesgos, pero revela la limitada capacidad del país para responder a contingencias climáticas sin afectar servicios esenciales.

🔴El problema de soportar temperaturas extremas en Lima hasta el 2027

Si para Lima ya era difícil tolerar al menos 24 °C durante la noche, el panorama podría agravarse con el fenómeno de El Niño: se estima que hasta el 2027 podrían registrarse más de 100 días con temperaturas superiores a los 30 °C y picos de hasta 35 °C. Ante este escenario, las autoridades deben prestar especial atención al transporte público, donde miles de pasajeros soportan el calor en vehículos sin ventilación y atrapados en el tráfico. No basta con advertir: urge tomar medidas.