Una pelea registrada después de una reunión terminó con dos personas heridas de bala en el asentamiento humano Delicias, en el distrito de Chorrillos, durante la madrugada de este domingo 13 de setiembre.
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