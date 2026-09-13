Balacera se produjo en asentamiento humano Las Delicias de Chorrillos. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Balacera se produjo en asentamiento humano Las Delicias de Chorrillos. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Una pelea registrada después de una reunión terminó con dos personas heridas de bala en el asentamiento humano Delicias, en el distrito de Chorrillos, durante la madrugada de este domingo 13 de setiembre.

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