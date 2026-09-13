Una pelea registrada después de una reunión terminó con dos personas heridas de bala en el asentamiento humano Delicias, en el distrito de Chorrillos, durante la madrugada de este domingo 13 de setiembre.

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se produjo luego de una reunión.

En medio de la pelea, se habrían realizado disparos que dejaron a dos personas heridas.

Los heridos fueron auxiliados tras el incidente, mientras se espera que las autoridades determinen las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y quiénes serían los responsables de los disparos.

El caso es materia de investigación.