El senador de la República por Fuerza Popular Jacques Rodrich cuestionó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) por la aplicación de la Ley 32319, que establece medidas de simplificación administrativa para facilitar el acceso a medicamentos registrados en países de alta vigilancia sanitaria (PAVS). El legislador sostuvo que el organismo habría incorporado exigencias adicionales a las previstas por la norma.

Rodrich señaló que la Ley 32319, aprobada en mayo de 2025, establece un mecanismo para facilitar el acceso rápido a medicamentos registrados en países de alta vigilancia sanitaria destinados al tratamiento de enfermedades como el cáncer. Según indicó, pese a que la norma dispuso su aplicación inmediata, Digemid publicó en junio de ese año un proyecto de reglamento.

El senador cuestionó el contenido de dicho proyecto y afirmó que incorpora requisitos que excederían lo establecido por la ley. “El acceso a medicamentos es un problema crítico en el Perú y por lo tanto es crucial que se planteen soluciones inmediatas y efectivas” , manifestó.

Asimismo, sostuvo que el proyecto de reglamento plantea exigencias burocráticas que, según su posición, contradicen el objetivo de simplificación administrativa de la Ley 32319. “Lo que el Congreso hace con una mano en materia de medicamentos, Digemid la deshace con la otra” , afirmó Rodrich.

Pedido de reunión con el Ministerio de Salud

Rodrich informó que solicitó una reunión con el ministro de Salud, previa comunicación formal, para abordar la aplicación de la ley y plantear el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la evaluación acelerada de medicamentos registrados en países de alta vigilancia sanitaria, entre ellos Estados Unidos.

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El senador también planteó la necesidad de promover una mayor competencia entre los medicamentos disponibles en el mercado peruano y facilitar el ingreso de otros productos. Según sostuvo, estas medidas permitirían reducir los precios de los medicamentos y ampliar las opciones disponibles para los pacientes.