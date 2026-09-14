Rodrich pide al Minsa corregir aplicación de la Ley 32319 para facilitar acceso a medicamentos. (Foto: Captura / Canal N)
Rodrich pide al Minsa corregir aplicación de la Ley 32319 para facilitar acceso a medicamentos. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El senador de la República por Fuerza Popular Jacques Rodrich cuestionó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) por la aplicación de la Ley 32319, que establece medidas de simplificación administrativa para facilitar el acceso a medicamentos registrados en países de alta vigilancia sanitaria (PAVS). El legislador sostuvo que el organismo habría incorporado exigencias adicionales a las previstas por la norma.

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