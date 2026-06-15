Con el objetivo de combatir el comercio ilegal de medicamentos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organizó la intervención de más de 2000 farmacias y boticas a nivel nacional, de las cuales fueron cerradas 666 locales.
El operativo tuvo la participación de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), las Gerencia Regionales de Salud (Geresas), las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud: Diris Lima Centro, Sur, Este y Norte.
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“La misión es garantizar que la población acceda únicamente a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, y prevenir el consumo de productos farmacéuticos de procedencia ilegal, la Digemid, las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresas y Geresas) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) han inspeccionado 2272 farmacias y boticas en todo el país, de las cuales 666 fueron cerradas”, señaló Vanessa Brigada, jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid.
La profesional en salud destacó la coordinación de autoridades para hacer frente a la venta de manera irresponsable de fármacos, que pueden perjudicar el bienestar de quienes los adquieran bajo inexistente rigor sanitario.
“Estos operativos se realizan de manera permanente y son resultado de un trabajo de inteligencia que permite identificar establecimientos farmacéuticos que comercializan medicamentos vencidos, falsificados, adulterados o sin registro sanitario, evitando que estos productos representen un riesgo para la salud de la población”, precisó la representante de la Digemid.
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