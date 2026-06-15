Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud cierra boticas y farmacias ilegales, el 15 de junio de 2026. (Foto: Ministerio de Salud)
Personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud cierra boticas y farmacias ilegales, el 15 de junio de 2026. (Foto: Ministerio de Salud)
Por Redacción EC

Con el objetivo de combatir el comercio ilegal de medicamentos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organizó la intervención de más de 2000 farmacias y boticas a nivel nacional, de las cuales fueron cerradas 666 locales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.