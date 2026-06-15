Resumen

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Rentería argumentó que la prioridad del JNE es “la participación política de las organizaciones políticas que han pasado por la democracia interna”. Foto: Andina/composición GEC
Rentería argumentó que la prioridad del JNE es “la participación política de las organizaciones políticas que han pasado por la democracia interna”. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió, de forma extraordinaria, el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La nueva fecha límite será el 19 de junio, hasta las 23:59 horas.

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