El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió, de forma extraordinaria, el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La nueva fecha límite será el 19 de junio, hasta las 23:59 horas.

Esta medida se adoptó tras observar un bajo nivel de inscripciones en los sistemas informáticos del JNE, a menos de un día del cierre programado (16 de junio). La vocera recordó que este mecanismo de extensión por 72 horas, hasta el viernes 19 de junio, cuenta con un precedente directo aplicado durante las elecciones subnacionales del año 2022.

El padrón electoral definitivo aprobado por el JNE comprende a más de 26.3 millones de electores para los comicios de octubre de 2026. Foto: PNUD Perú.

Solo el 8.83% de las listas proyectadas logró registrarse

Durante una conferencia de prensa, la vocera formal del JNE, Gloria Rentería, detalló que “las listas esperadas son 14 435, pero hasta el momento solamente tenemos 1 264 listas, lo que implica un 8.83%”.

Frente a este panorama, Rentería argumentó que la prioridad del JNE es “la participación política de las organizaciones políticas que han pasado por la democracia interna”.

Carga documentaria en plataforma virtual ralentiza los trámites

La vocera del JNE atribuyó la lentitud del proceso a la alta densidad de requisitos y archivos digitales que los personeros legales deben cargar en la plataforma informática Declara +, el canal matriz habilitado para el trámite virtual.

No obstante, Rentería aclaró que las inscripciones y entrega de expedientes también pueden realizarse de forma presencial en las sedes de los Jurados Especiales Electorales (JEE), en las oficinas desconcentradas distribuidas en las regiones o en la mesa de partes central del JNE ubicada en Lima.

Por último, la funcionaria descartó de manera categórica que esta prórroga provoque un retraso en cadena que altere la fecha de la jornada electoral, y ratificó las elecciones para el domingo 4 de octubre de 2026.