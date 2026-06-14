Resumen

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Impactante accidente en Pasamayo: tráiler queda enterrado en la arena tras caer al vacío. Foto: Captura de video/Huaraz Informa
Impactante accidente en Pasamayo: tráiler queda enterrado en la arena tras caer al vacío. Foto: Captura de video/Huaraz Informa
Por Redacción EC

Un grave accidente de tránsito se registró de el sábado 13 de junio en el kilómetro 12 del serpentín de Pasamayo, cerca del distrito de Ancón. Dos tráileres colisionaron y, como consecuencia del fuerte impacto, una de las unidades cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros. La escena generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona debido a la magnitud del siniestro y las difíciles condiciones geográficas del lugar.

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