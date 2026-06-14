Un grave accidente de tránsito se registró de el sábado 13 de junio en el kilómetro 12 del serpentín de Pasamayo, cerca del distrito de Ancón. Dos tráileres colisionaron y, como consecuencia del fuerte impacto, una de las unidades cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros. La escena generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona debido a la magnitud del siniestro y las difíciles condiciones geográficas del lugar.

Tras precipitarse por la pendiente, el vehículo de carga terminó parcialmente enterrado en la arena. La ubicación donde quedó la unidad evitó que continuara su descenso hasta el mar, lo que pudo haber agravado aún más las consecuencias del accidente.

Tráiler cae a un abismo de 100 metros tras choque en el serpentín de Pasamayo. Captura de video/RPP

Las imágenes registradas en el lugar muestran la complejidad del rescate y las labores de evaluación realizadas por las autoridades.

Conductor salió ileso pese a la caída

A pesar de la caída y los severos daños materiales que sufrió el tráiler, el conductor logró salir ileso. Según los primeros reportes, no se registraron víctimas ni heridos.

HOY SÁBADO EN PASAMAYO, LO Q ME SORPRENDE ES LA SUERTE, QUE TIENE EL CHOFER, YA Q LA ARENA AMORTIGUÓ SU CAÍDA AL MAR. pic.twitter.com/rzkSLmpxL4 — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) June 13, 2026

La Policía de Tránsito inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre ambos tráileres en uno de los tramos más peligrosos de la concurrida carretera.

Como consecuencia del accidente y de las labores de investigación, el tránsito vehicular permanece parcialmente restringido en el serpentín de Pasamayo.