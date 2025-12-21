El Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dispuso la restricción del tránsito de vehículos de transporte de pasajeros en el tramo de la Panamericana Norte conocido como el Serpentín de Pasamayo, una de las vías más riesgosas del litoral central.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Ministerial N.º 031-2025-MTC/18, publicada este domingo 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, y responde a la necesidad de reducir el riesgo de despistes y accidentes en esta carretera de alta peligrosidad.

Restricción durante el 2026 y 2027

Según el Informe N.º 1743-2025-MTC/18.01 de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, la Ruta Nacional PE-1NA presenta una sola calzada bidireccional, curvas de radio reducido, pendientes pronunciadas y una constante exposición a fenómenos geodinámicos, condiciones que elevan significativamente la probabilidad de siniestros.

Estas características incumplen lo establecido en el Reglamento de Jerarquización Vial, que faculta a la autoridad a declarar vías de acceso restringido cuando representan un peligro para los usuarios. En ese marco, el MTC determinó la suspensión del tránsito de vehículos de pasajeros a partir del 1 de enero de 2026, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y sujeta a evaluaciones periódicas y a eventuales mejoras de la infraestructura.

Vehículos comprendidos en la medida

La resolución precisa que la restricción alcanza a los vehículos de las categorías M2 y M3, destinados al transporte de personas, sin excepción de horario, pues la prohibición regirá las 24 horas del día.

El tramo afectado comprende todo el Serpentín de Pasamayo, desde el kilómetro 44 en sentido sur-norte y el kilómetro 75 en sentido norte-sur de la Carretera Panamericana Norte. Los vehículos M2 corresponden a unidades con más de ocho asientos, sin contar el del conductor, y con un peso bruto vehicular de hasta cinco toneladas, mientras que los M3 superan dicho límite.

Pasamayo. Ministerio de Transporte prohíbe tránsito de buses en el Serpentín de Pasamayo desde 2026 (Foto: Agencia Andina)

Fiscalización y señalización

La norma establece que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), deberá implementar puntos de control para asegurar el cumplimiento de la restricción.

Asimismo, el MTC estará a cargo de la instalación de la señalización correspondiente en el tramo afectado, disposición que también deberá ser aplicada por los gobiernos regionales y provinciales, de acuerdo con sus competencias.

El documento lleva la firma de Víctor Adrián Arroyo Tocto, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC.