Durante las últimas semanas, el clima en el Perú ha experimentado diversos cambios que han sorprendido a más de uno, pese a que este fin de semana se inicia oficialmente el verano. Es así que, un inusual evento ha sorprendido a muchas personas debido a un fuerte ‘olor a pescado’ y a mar que se prolongó por varios días, lo que ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) explicó los motivos de este sorprendente fenómeno que registraron varios distritos de Lima. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LIMA AMANECIÓ CON INTENSO ‘OLOR A PESCADO’?

A poco de iniciar el verano en el país, varios distritos de Lima han reportado un fuerte ‘olor a pescado’ y mar que provocó diversas reacciones entre los vecinos. De esta manera, con el objetivo de conocer los motivos, la especialista del Senamhi, Angie Flores, indicó que este inusual fenómeno se debe a la influencia de vientos que ingresan a las costas desde el norte y noreste. Además, la elevada humedad en el ambiente son otros de los factores que ha llevado a la intensificación del hedor en la capital durante las primeras horas del día. Sin embargo, la ingeniera indicó que estos aromas podrían seguir presentándose en los próximos días, siempre que se repitan dichas causas.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 20 al 22 de diciembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, y reducción de la visibilidad horizontal.



📲https://t.co/gPh8VCGSNY pic.twitter.com/mZy1M3Z1nj — Senamhi (@Senamhiperu) December 17, 2025

“Estamos observando que está predominando el ingreso de los vientos del norte, del noreste, que vienen arrastrando la brisa marina hacia la ciudad. Entonces, esto es lo que está explicando por qué estamos percibiendo estos olores en las primeras horas de la mañana. En horas de la madrugada, estamos reportando humedades en promedio de 95 % cerca a Lima Metropolitana. Entonces, esto es como un techo de nubes que ayudaría a encajonar este olor. No facilita rápidamente la ventilación. Lo que estamos observando justamente es que, si bien los vientos del norte nos ayudan a despejar la capa nubosa de Lima Metropolitana, también conocida como la ‘panza de burro’; estos vientos del norte también nos ayudan justamente a esta percepción de olores, a jalar esta brisa marina. Entonces, sí, es lo que vamos a estar todavía observando en los próximos días”, explicó la experta para RPP.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará este domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.