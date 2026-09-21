La llegada de septiembre 2026 no solo marca el inicio de diversas celebraciones cívicas y festividades en el país, sino también de una de las estaciones más esperadas por muchos peruanos: la primavera. A pesar de que en las últimas semanas se han registrado altas temperaturas en algunas regiones del país asociadas al Fenómeno El Niño, durante esta época es común apreciar el florecimiento de las plantas y obsequiar las tradicionales flores amarillas a un ser querido. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la fecha y hora del cambio de estación en el Perú, que será considerada cálida y estará marcada por un incremento progresivo de las temperaturas durante los próximos meses. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA PRIMAVERA 2026 EN PERÚ?

En el marco del inicio de la primavera, que comenzará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m. y se prolongará por tres meses, el especialista en meteorología del Senamhi, Matt Nieto, informó, en entrevista con Canal N, que el Perú experimentará una primavera cálida, con un incremento progresivo de las temperaturas durante los próximos meses. De hecho, según el experto, las lluvias de mayor intensidad comenzarían a registrarse recién a finales de noviembre hacia adelante, debido a la presencia del Fenómeno El Niño frente a las costas del país.

@diarioelperuano ☀️ Lima será un horno por El Niño: Senamhi prevé sensación de calor de 38 °C en el verano de 2027. 🌡️ Según las proyecciones, los termómetros podrían registrar hasta 36 °C durante febrero, mientras que la sensación térmica llegaría a 38 °C debido a las condiciones de humedad. 🌧️ El Niño también generaría un incremento de las lluvias. En Lima, podrían presentarse episodios intensos en zonas de la cuenca media del río Rímac, como Chaclacayo o Chosica. 🔗 Conoce más: https://andina.pe/agencia/noticia-lima-sera-un-horno-por-nino-senamhi-preve-sensacion-calor-38%C2%B0c-el-verano-2027-1091710.aspx. #Senamhi #ElNiño #Lima #Clima ♬ sonido original - diarioelperuano

Asimismo, Matt señaló que las temperaturas aumentarán de manera progresiva conforme se aproxime el verano con temperaturas de hasta 38 °C en el norte del país. “Tendríamos una primavera cálida. Ya hemos venido con un invierno cálido, atenuado, así que estas condiciones se van a mantener en los próximos meses, principalmente térmico, pero ya finalizando la primavera, principalmente el mes de noviembre y en adelante, las lluvias. Hacia el verano las temperaturas se van a incrementar... no solamente de forma puntual como se está observando ahora, sino de manera sostenida”, explicó el especialista.

¿CÓMO SERÁ EL VERANO 2027 EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que los peruanos podrían enfrentar altas temperaturas durante el verano de 2027, en un escenario que podría superar los registros de 1998. Por ello, basándose en los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el 2026-2027, el especialista sostuvo que en febrero próximo podrían registrarse temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, además de una sensación térmica de 38 °C.

Según el Senamhi, los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho podrían registrar una fuerte ola de calor tanto en el día como en la noche en Lima, con picos superiores a los 35 °C. En cambio, las zonas costeras presentarían valores más moderados debido al efecto regulador del mar. “Se espera que en febrero especialmente, y como consecuencia de El Niño, se registren temperaturas que superen el valor de 1998. Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”, explicó Quispe, conforme comparte El Peruano.