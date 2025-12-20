Durante el verano, que se inicia en el Perú el domingo 21 de diciembre a las 10:03 horas, se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) considerados muy y extremadamente altos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El pronóstico fue presentado en una rueda de prensa por representantes del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la radiación solar, sobre todo durante las horas de mayor intensidad. El subdirector de Predicción Climática, Yury Escajadillo, precisó que las temperaturas máximas se concentran principalmente entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se adelantó que en gran parte del país estas se mantendrán, en general, dentro de los rangos normales, con algunos episodios de calor hacia el final de la estación. En la costa predominarán valores normales, mientras que en la región andina las temperaturas diurnas y nocturnas se presentarían entre normales y superiores a lo normal.

Para la Amazonía, el Senamhi prevé temperaturas diurnas normales y noches más cálidas de lo habitual, especialmente durante el inicio de la temporada de verano.

Respecto a las condiciones oceánicas y atmosféricas, Escajadillo informó que el sistema de alerta ante el fenómeno de El Niño y La Niña Costeros se encuentra en estado “No activo”. Esta decisión fue adoptada por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño, tras evaluar la temperatura del mar y otros indicadores.

Según lo expuesto, existe un 58 % de probabilidades de que se presenten condiciones cálidas neutras entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Las condiciones cálidas asociadas a El Niño alcanzan un 32 % de probabilidad, con un incremento a partir de abril de 2026.

En relación con las lluvias, para el verano se esperan acumulados dentro de lo normal en la costa norte y la sierra norte. No obstante, se considera probable la ocurrencia de eventos aislados de precipitación entre fines de diciembre y los primeros días de enero, principalmente en Cajamarca y La Libertad.

Asimismo, en la región andina oriental del centro y sur del país, así como en la Amazonía norte, las precipitaciones se presentarían entre normales y superiores a lo normal. Las zonas donde se prevén lluvias por encima de los niveles habituales incluyen la selva norte, especialmente Loreto, y la zona sur andina, que abarca regiones como Puno, Cusco, Apurímac y parte de Ayacucho.