El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la temporada de verano 2025-2026, que inicia oficialmente este domingo 21 de diciembre a las 10:03 a. m., se caracterizará por temperaturas dentro de los rangos habituales en la costa peruana y niveles críticos de radiación ultravioleta en todo el país.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, la capital peruana experimentará variaciones térmicas dependiendo de la cercanía al mar. En los distritos del litoral, las temperaturas oscilarán entre los 20,4 °C y 27,5 °C. Por el contrario, en las zonas de Lima Este, los valores fluctuarán entre 19,2 °C y 29,2 °C.

Los especialistas advirtieron que, aunque el inicio de la estación podría presentar noches frescas, se esperan picos de calor que rozarán los 30 °C entre los meses de febrero y marzo.

En cuanto a la exposición solar, el reporte técnico señala que el territorio nacional registrará índices de radiación UV calificados como “muy altos” y “extremadamente altos”, instando a la ciudadanía a reforzar las medidas de protección de la piel.

Por su parte, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó que el sistema de alerta se mantiene como “No Activo”.

Y es que, para el trimestre diciembre 2025 - marzo 2026, existe una probabilidad del 58% de que se mantengan condiciones neutras en la región Niño 1+2.

“A partir de abril de 2026, las condiciones cálidas débiles son las más probables, persistiendo al menos hasta agosto de 2026”, precisó el comunicado oficial respecto a las proyecciones a largo plazo.

En otro sentido, el pronóstico de lluvias para el próximo trimestre presenta un comportamiento heterogéneo según la región:

Costa y Sierra Norte: Se esperan acumulados normales. Sin embargo, se prevén lluvias aisladas a fines de diciembre en Cajamarca y La Libertad.

Se esperan acumulados normales. Sin embargo, se prevén lluvias aisladas a fines de diciembre en Cajamarca y La Libertad. Amazonía y Sierra Centro-Sur: El escenario proyectado contempla precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual.

El escenario proyectado contempla precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual. Región Andina: Las temperaturas diurnas podrían superar los rangos normales en diversos sectores.

Finalmente, el Senamhi subrayó que continuará con el monitoreo constante para emitir avisos oportunos que permitan la planificación y gestión de riesgos por parte de las autoridades y la población civil.