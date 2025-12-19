Desde la clandestinidad, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, se pronunció tras la sentencia de seis años en su contra por el delito colusión agravada en contra del Estado peruano en la construcción del ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante’.

En la entrevista con Milagros Leiva en el programa ‘Siempre las 8’, el suspendido burgomaestre afirmó que sí se realizó la obra que data del 2017 a cargo de la empresa UDEL Group, sin embargo, la justicia peruana indica que no la concluyeron.

“La obra está concluida y certificada al 100 % y ha sido inaugurada por el alcalde en ese entonces y por la población. Más aún, la misma sentencia de la sala declara que no hay perjuicio económico. Esta denuncia se hace con un bachiller que contraviene la Ley N° 28858, donde el Colegio de Ingenieros del Perú determina que para las visitas de verificación física e informes se requiere estar titulado, colegiado y habilitado”, dijo.

Villegas sostuvo que han presentado todos los medios probatorios conforme a ley como 23 cartas notariales a la municipalidad, también, subsanaron todas las observaciones y levantamientos, sin perjudicar a la comuna, pero no han sido aceptadas por el Poder Judicial.

“En ningún momento he robado un sol al municipio de Comas. Que acepten las pruebas, el mismo Colegio de Ingenieros dicen que el acta del bachiller es ilegal. Además hemos hecho el peritaje con cartas que los mismo vecinos certifican que la obra está alli”, resaltó.

Otros sentenciados y cómplices de Villegas

El Poder Judicial indicó que fueron condenados por su participación (coautores) en el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica a César Alcides Cervantes Aguilar, Elizabeth Rosa Espinoza y Pedro Luis Ancajima Lauriano. Asimismo, Raimundo Germán Concepción Negras y Santos Arturo Espinoza Marchán.

A ellos se les impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por dos años y sujeta a reglas de conducta.