Este jueves, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Gobierno peruano ampliará el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, tras el éxito que habría tenido en la lucha contra el crimen organizado.

Durante una conferencia en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, el titular del sector argumentó que la medida ha demostrado ser una herramienta de soporte fundamental para las operaciones policiales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior

Y es que, según dijo el ministro, la incidencia de homicidios reflejó una tendencia a la baja entre noviembre y diciembre, registrándose 33 casos en Lima y 10 en el Primer Puerto.

“Hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir”, aseveró Tiburcio.

La prórroga, que se encuentra actualmente en evaluación técnica, coincide con el análisis del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien indicó que los resultados obtenidos hasta el 20 de diciembre serán determinantes para definir los términos de la nueva extensión.

Bajo este régimen, la PNP mantuvo el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, basando sus intervenciones en mapas del delito e inteligencia táctica.

¿Qué dijo el ministro del Interior sobre Ulises Villegas y Ciro Castillo?

En otro momento, Tiburcio se refirió a la situación legal del suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y del prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, siendo enfático en descartar una presunta protección política.

“Siempre diremos desde el sector que aquí no tenemos privilegio ante nadie. Aquí se tiene que cumplir la ley, está hecha para todos. Inmediatamente se ha dispuesto que ubiquen a esta persona... esperemos pronto darles el resultado que todos están solicitando”, puntualizó.

#EnVivo



Vicente Tiburcio, ministro del Interior, sobre captura de Ciro Castillo y Ulises Villegas: No tenemos privilegios ante nadie. Se ha dispuesto a la Policía para que ubique a estas personas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/OE2LofRGod — Canal N (@canalN_) December 18, 2025

La medida de emergencia, que permite la restricción de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, busca intensificar el combate contra el sicariato, el narcotráfico y el crimen organizado en las zonas de mayor vulnerabilidad.