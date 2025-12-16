Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la tarde de este martes en Trujillo, región La Libertad, cuando acababa de salir de un gimnasio y se disponía a abordar una camioneta junto a su enamorada.

El crimen se produjo en la avenida Antenor Orrego, a espaldas de la Universidad Nacional de Trujillo, en una zona transitada y a plena luz del día.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, la pareja caminaba hacia el vehículo cuando un sujeto armado cruzó la pista y atacó al joven, identificado por la Policía como Sebastián Cabeza Castañeda. El disparo fue directo a la cabeza, tras lo cual el agresor huyó a pie.

El atacante vestía una polera de color oscuro y llevaba una mascarilla que cubría parte del rostro, de acuerdo con lo registrado en los videos. Testigos indicaron que, tras escucharse el disparo, las personas que se encontraban en el lugar buscaron refugio ante el temor de un nuevo ataque.

La víctima fue trasladada de emergencia en otro vehículo al Hospital Regional de Trujillo. Sin embargo, llegó sin vida. Por la modalidad del crimen y debido a que el agresor no sustrajo pertenencias, las primeras diligencias policiales apuntan a una presunta venganza.

Este homicidio se suma a otro ocurrido en menos de 24 horas en Trujillo, ciudad que permanece en estado de emergencia debido a los altos índices de inseguridad ciudadana. La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.