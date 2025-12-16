Una mujer fue hallada sin vida a un costado de la antigua carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 154, en la jurisdicción del distrito de Végueta, provincia de Huaura. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, según confirmó la Fiscalía de la zona, que asumió las diligencias correspondientes junto con la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo durante la madrugada, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras observar el cadáver en una zona descampada cercana a la vía. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima tendría pocas horas en el lugar. La joven, de aproximadamente 25 años, presentaba tatuajes visibles, por lo que la Fiscalía presume que se trataría de una ciudadana extranjera.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue del hospital de Huacho, donde se le practicará la necropsia de ley. Las autoridades no descartan que la mujer haya sido torturada antes de ser asesinada y abandonada en el sector.

Encuentran a joven asesinada con varios disparos en la antigua Panamericana Norte. (Foto: Captura/América Noticias)

Este hecho ha generado preocupación entre los vecinos de Végueta y zonas aledañas, debido a que la modalidad del crimen coincide con otros casos registrados en la región durante el presente año. Huaura figura entre las provincias del norte chico donde se ha reportado un mayor número de mujeres extranjeras asesinadas y abandonadas bajo patrones similares.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para lograr la identificación plena de la víctima y dar con los responsables del crimen, mientras se refuerzan las labores de patrullaje e inteligencia en sectores considerados vulnerables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.