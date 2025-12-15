Un total de 120 extranjeros indocumentados que habían sido expulsados por Perú lograron ingresar finalmente a Ecuador por razones humanitarias, luego de permanecer varias horas varados en el puente internacional que une Aguas Verdes (Tumbes) con Huaquillas. El ingreso fue autorizado pese a que inicialmente se les negó el paso por no contar con pasaporte ni sellos de ingreso.

La situación se registró la mañana de este lunes, cuando el grupo quedó atrapado en medio del puente, sin posibilidad de retornar al Perú ni de avanzar hacia territorio ecuatoriano. De acuerdo con reportes, autoridades de Ecuador colocaron rejas para impedir el tránsito al considerar que el puente no es un canal oficial para deportaciones.

#EnVivo



Tumbes: Ecuador da pase a extranjeros expulsados del Perú



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/h77Fx2Kq68 — Canal N (@canalN_) December 15, 2025

Tras cerca de cuatro horas de espera, Ecuador permitió el ingreso del grupo, aunque advirtió que no volverá a aceptar expulsiones por esta vía. Las autoridades ecuatorianas recordaron que el puente internacional no está habilitado como punto formal de ingreso para personas deportadas y que solo se permitirá el paso a quienes cuenten con documentación en regla.

Este paso fue utilizado debido a que el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) no fue habilitado para estas expulsiones, lo que ya había generado una queja formal de Ecuador meses atrás. Aunque el incidente fue resuelto en esta ocasión, persiste la preocupación por posibles repeticiones ante el aumento de migrantes irregulares y la cercanía de las fiestas de fin de año.

La zona donde ocurrió el hecho es considerada de alta vulnerabilidad fronteriza. Vecinos indicaron que el canal internacional que divide a ambos países es de fácil cruce y que, en algunos tramos, basta una tabla para pasar de un lado a otro, lo que dificulta identificar a quienes ingresan sin documentos.

Tras bloqueo en Aguas Verdes–Huaquillas, Ecuador admite a grupo expulsado por Perú. (Foto: Captura/Canal N)

Durante la paralización del tránsito, comerciantes de la zona reportaron afectaciones en la circulación y las ventas. El puente Aguas Verdes–Huaquillas es un punto clave para el intercambio comercial binacional, por lo que cualquier bloqueo impacta directamente en la economía local.

Las autoridades peruanas continúan con las expulsiones de extranjeros en situación irregular, mientras se ha reiterado la necesidad de utilizar los canales formales para evitar tensiones diplomáticas y nuevas crisis humanitarias en la frontera norte.