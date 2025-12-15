La organización World Travel Awards le otorgó el premio “La principal atracción turística del mundo 2025” (World’s Leading Tourist Attraction 2025) a Machu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983 y una de las “Siete nuevas maravillas del mundo moderno”, distinción que recibió en 2007.

El Santuario Histórico ubicado en Cusco superó a otros importantes competidores como: Chichén Itzá, de México; Taj Mahal, India; La Acrópolis de Atenas, Grecia; Parque Nacional del Gran Cañón, Estados Unidos, Muralla grande, en China; Monte Kilimanjaro, Tanzania; Cataratas del Niágara, Canadá; entre otros.

Esta nueva distinción que suma Machu Picchu, es la séptima que recibe de los premios conocidos como los “Óscar del Turismo”. Antes la ciudadela inca recibió este galardón en las ediciones: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024.

La noticia fue destacada por el portal Perú Travel de Promperú que confirmó el premio obtenido por Machu Picchu.