Por Redacción EC

No cabe duda de que Machu Picchu se ha convertido en uno de los lugares más visitados e importantes de Sudamérica, pues cada día miles de turistas tanto nacionales como extranjeros llegan hasta este mágico lugar para conocer un poco más de su historia. En ese contexto, con el propósito de que los viajeros puedan visitar de manera ordenada y segura las principales atracciones, el Ministerio de Cultura (Mincul) habilitó temporalmente una plataforma para adquirir entradas a la ciudadela inca. Así, esta medida permite realizar la compra directa y nominal de tiques, mediante el DNI o pasaporte, y exige especificar la fecha y hora exactas de la visita a la llaqta o a la Red de Caminos Inca. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.