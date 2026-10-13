No cabe duda de que Machu Picchu se ha convertido en uno de los lugares más visitados e importantes de Sudamérica, pues cada día miles de turistas tanto nacionales como extranjeros llegan hasta este mágico lugar para conocer un poco más de su historia. En ese contexto, con el propósito de que los viajeros puedan visitar de manera ordenada y segura las principales atracciones, el Ministerio de Cultura (Mincul) habilitó temporalmente una plataforma para adquirir entradas a la ciudadela inca. Así, esta medida permite realizar la compra directa y nominal de tiques, mediante el DNI o pasaporte, y exige especificar la fecha y hora exactas de la visita a la llaqta o a la Red de Caminos Inca. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA PARA COMPRAR ENTRADAS A MACHU PICCHU?

El Ministerio de Cultura informó que la plataforma Tu Boleto (LINK) se encuentra habilitada temporalmente para que turistas nacionales y extranjeros puedan adquirir entradas a Machu Picchu de manera directa. Así, según el Mincul, hay 2 000 boletos disponibles para octubre, 21 000 para noviembre y 56 000 para diciembre, lo que permitirá a los visitantes adquirir sus entradas con anticipación para estos meses de 2026. Entre las novedades de este sistema destaca la agilización de la compra de boletos mediante la eliminación de las reservas pendientes. Los usuarios disponen de 15 minutos para realizar el pago y confirmar su entrada, que queda vinculada tanto a la transacción como a su documento de identidad.

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Asimismo, el sistema acepta pagos con tarjetas Visa y Mastercard, así como a través de Yape, con comisiones del 2,83 % para transacciones nacionales y del 4,69 % para las internacionales. Por otro lado, el Mincul anunció que trabaja en la pronta incorporación de Diners Club, American Express y Págalo.pe, del Banco de la Nación. Sin embargo, para acceder a esta compra es indispensable crear una cuenta como persona natural o jurídica y seguir las demás indicaciones. Por otro lado, los visitantes también pueden adquirir sus entradas de manera presencial y pagar en efectivo en Casa Garcilaso, el Centro Cultural o Machu Picchu Pueblo, donde se dispone de 1 000 boletos todos los días, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO LUCÍA MACHU PICCHU EN 1902?

Hiram Bingham fue un explorador y político estadounidense que tuvo un primer acercamiento con el Perú en 1908 tras haber estado en la conferencia del Primer Congreso Científico Panamericano realizado en Chile. Cuando visitó el Cusco llevó a cabo una incursión en las ruinas de la ciudad incaica, pero se fue desconcertado ya que no pudo encontrar los tesoros que él esperaba.

Luego de algunos años, exactamente en 1911, Bingham regresó una vez más al país, pero esta vez a Huayna Pichu con el objetivo de conocer la última capital del imperio inca, por lo que estuvo que pasar por la jungla tropical, ríos, arroyos, animales y los peligros que la selva tiene. De esta manera, se llevó una sorpresa cuando halló Machu Picchu. “Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño”, redactó en su diario, según National Geographic.

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