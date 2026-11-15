Por Redacción EC

Una medida que busca aliviar los gastos de quienes visitan una de las principales maravillas del Perú fue anunciada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La institución dispuso eliminar el cobro por ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión permitirá que los turistas reduzcan entre S/ 3 y S/ 11 el costo total de su visita, según su edad y procedencia.

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