Una medida que busca aliviar los gastos de quienes visitan una de las principales maravillas del Perú fue anunciada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La institución dispuso eliminar el cobro por ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión permitirá que los turistas reduzcan entre S/ 3 y S/ 11 el costo total de su visita, según su edad y procedencia.

La disposición quedó establecida mediante la Resolución de Jefatura ANP N.° 000017-2026-SERNANP/SHMPI, que fija en S/ 0 la tarifa de ingreso para extranjeros, ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador, peruanos, residentes extranjeros y pobladores locales. Sin embargo, el beneficio no modifica el precio de la entrada a la llaqta o ciudadela inca, administrada por el Ministerio de Cultura, ni comprende a quienes recorren la Red de Caminos Inka, cuyo acceso mantiene disposiciones propias.

Desde este 14 de noviembre estas serían la nuevas tarifas para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu

La exoneración del pago por ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu comenzó a aplicarse el 14 de noviembre, luego de que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) decidiera suspender temporalmente este cobro. Desde el 1 de mayo, los visitantes debían pagar una tarifa adicional por acceder al área natural protegida, independiente del boleto necesario para ingresar a la ciudadela inca.

Hasta antes de la promoción, los turistas extranjeros adultos abonaban S/ 11, mientras que los menores de entre tres y 17 años pagaban S/ 5. En el caso de los visitantes nacionales, residentes extranjeros y ciudadanos de la Comunidad Andina, los montos eran de S/ 5 para adultos y S/ 3 para menores. Esta exoneración se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, pues desde el 1 de enero de 2027 el Sernanp tiene previsto restablecer las tarifas promocionales.

¡ATENCIÓN! El boleto de acceso a la llaqta mantiene sus precios habituales en la plataforma

La eliminación del cobro por ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu no significa que los turistas puedan recorrer gratuitamente la ciudadela inca. El boleto de acceso a la llaqta mantiene sus precios habituales y debe adquirirse mediante la plataforma TuBoleto, administrada por el Ministerio de Cultura. En el caso de los visitantes extranjeros adultos, la tarifa para los circuitos regulares uno, dos y tres continúa en S/ 152, sin el adicional de S/ 11 que cobraba el Sernanp.

Para los peruanos, residentes extranjeros y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador, las entradas a los recorridos regulares cuestan S/ 64 para adultos y S/ 32 para estudiantes y menores de entre tres y 17 años. En tanto, quienes elijan rutas que incluyen las montañas Machu Picchu, Huayna Picchu o Gran Caverna deberán considerar tarifas mayores: S/ 112 para adultos y S/ 80 para estudiantes y menores. Así, la exoneración reduce el gasto de los visitantes, pero no modifica el costo de acceso a la emblemática ciudadela.

Para los cusqueños serán gratuitos todos los domingos hasta el 31 de diciembre de 2027

Los domingos seguirán siendo una oportunidad para que los habitantes de Cusco recorran gratuitamente el Santuario Histórico hasta el 31 de diciembre de 2027. La resolución mantiene este beneficio para quienes acrediten su residencia en el departamento mediante la presentación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que deberá figurar una dirección de la región.

La tarifa de S/ 0 también se aplicará a los extranjeros menores de tres años y a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional que cuenten con la acreditación correspondiente. Sin embargo, estas exoneraciones solo comprenden el ingreso al área natural protegida y no modifican las condiciones ni los requisitos que establezca el Ministerio de Cultura para visitar la ciudadela de Machu Picchu.

El Ministerio de Cultura aumentó el aforo de la llaqta, de 4.500 a 5.600 visitantes diarios

La expectativa por la visita del papa León XIV al Perú también se siente en Machu Picchu, donde se prevé una mayor llegada de turistas durante noviembre. Frente a este escenario, el Ministerio de Cultura autorizó incrementar temporalmente el aforo de la ciudadela inca de 4.500 a 5.600 personas por día, entre el 16 y el 19 de noviembre. La disposición permitirá habilitar 1.100 espacios adicionales en cada jornada, con el propósito de atender la demanda prevista por estos días de mayor movimiento.

Los nuevos boletos se pondrán a la venta mediante la plataforma TuBoleto, respetando los circuitos y horarios establecidos para la temporada alta. Esta disposición tendrá una vigencia limitada, pues desde el 20 de noviembre se retomará el aforo habitual de 4.500 visitantes diarios. El movimiento turístico del santuario también se refleja en sus estadísticas: durante 2025 recibió 1.542.350 personas, mientras que entre enero y agosto de 2026 registró 961.809 ingresos. Pese a estas cifras, todavía no alcanza el récord de 1.585.262 visitantes establecido en 2019.

VIDEO RECOMENDADO