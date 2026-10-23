El Perú reporta cero incendios forestales activos tras varias semanas de emergencias en distintas regiones del país, según la información difundida por el Ministerio de Defensa y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Las labores de brigadistas, bomberos, Fuerzas Armadas y pobladores permitieron controlar los focos de fuego, mientras que las recientes lluvias también contribuyeron a extinguir las llamas en zonas críticas.

Sin embargo, el control de las emergencias no significa que hayan desaparecido sus consecuencias. El balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) registra graves daños en Apurímac, Cusco y Junín, con miles de hectáreas de cobertura natural destruidas, viviendas afectadas, pérdidas agrícolas y personas damnificadas.

Incendios forestales bajo control en Perú: el balance de daños en Apurímac, Cusco y Junín. Foto: @MindefPeru

De acuerdo con el reporte difundido por Canal N, el Ministerio de Defensa anunció que el país no registra incendios forestales activos. La información precisa que cinco emergencias permanecen bajo control en los tres departamentos mencionados, pero ya no son consideradas focos activos.

Las lluvias recientes favorecieron la extinción del fuego en algunas de las zonas más afectadas y complementaron el trabajo desplegado por las instituciones de respuesta y la población civil. Durante las últimas semanas, los equipos de emergencia realizaron operaciones terrestres y aéreas para contener el avance de las llamas.

Los incendios dejaron consecuencias humanas y ambientales, entre ellas pérdidas de vegetación, afectaciones a la actividad ganadera y agrícola, daños en viviendas y problemas de salud asociados a la exposición al humo.

Apurímac: más de 5.000 hectáreas destruidas por el fuego

Uno de los episodios más graves se registró el 6 de octubre en las comunidades de San Antonio de Matibamba y Larata, ubicadas en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, en Apurímac.

Según la información preliminar del INDECI, el incendio forestal ocasionó la destrucción de 5.069 hectáreas de cobertura natural, además de pérdidas en la actividad ganadera y tres viviendas inhabitables.

En las labores para controlar la emergencia participaron trabajadores de la municipalidad distrital, integrantes de la Compañía de Bomberos y pobladores de la zona. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) continúa en proceso para determinar el alcance de las pérdidas y las necesidades de las familias afectadas.

Cifra de fallecidos por incendios forestales en Cusco se eleva a ocho tras hallazgo de un cuerpo. (Foto: Referencial / Andina)

Cusco: operaciones aéreas permitieron controlar el incendio

En Cusco, el incendio forestal registrado el 14 de octubre en los sectores de Huachibamba y Callapiñahoc, en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, también fue controlado.

Las acciones de respuesta incluyeron operaciones aéreas con un helicóptero MI-17 del Ejército del Perú, en coordinación con las autoridades locales. De acuerdo con la evaluación preliminar, el fuego consumió 12 hectáreas de vegetación.

La intervención aérea formó parte de las acciones desplegadas para contener las llamas en una zona de difícil acceso y evitar que la emergencia continuara extendiéndose.

Incendio forestal en Junín. Foto: Ángela Alfaro / angela alfaro

Junín: dos viviendas destruidas y diez personas damnificadas

En la región Junín, el incendio iniciado el 14 de octubre afectó los centros poblados de Maveni, Pachacútec y Saygón, ubicados en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo.

El reporte preliminar del INDECI señala que el fuego destruyó 100 hectáreas de cobertura natural y afectó otras 53 hectáreas de cultivos. Además, dos viviendas quedaron destruidas y diez personas fueron registradas como damnificadas.

El control del incendio estuvo a cargo del personal de la municipalidad distrital, con el apoyo de los pobladores. Frente a las pérdidas registradas, las autoridades municipales coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria para atender a las personas que quedaron en situación de vulnerabilidad.

INDECI mantiene el monitoreo de las emergencias

Aunque el país registra cero incendios forestales activos, las autoridades continúan con el seguimiento de las zonas afectadas y las acciones de asistencia a la población.

El INDECI, a través del COEN, mantiene la coordinación con los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales para supervisar la atención de las personas damnificadas y afectadas, así como las necesidades identificadas durante las evaluaciones de daños.

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