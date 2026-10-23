Incendios forestales en Perú: reportan cero focos activos, pero hay miles de hectáreas destruidas. Foto: @MindefPeru
Incendios forestales en Perú: reportan cero focos activos, pero hay miles de hectáreas destruidas. Foto: @MindefPeru
Por Redacción EC

El Perú reporta cero incendios forestales activos tras varias semanas de emergencias en distintas regiones del país, según la información difundida por el Ministerio de Defensa y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Las labores de brigadistas, bomberos, Fuerzas Armadas y pobladores permitieron controlar los focos de fuego, mientras que las recientes lluvias también contribuyeron a extinguir las llamas en zonas críticas.

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