La Marina de Guerra del Perú del sector Defensa desplegó la patrullera lacustre PL-296 Ramis para combatir el incendio registrado en los totorales de los sectores de Chulluni y Chimú de la isla de Los Uros, en el lago Titicaca (Puno), permitiendo controlar más de 200 hectáreas afectadas de cobertura natural.

Según el reporte oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeci), el incendio fue extinguido, aproximadamente a las 20:50 horas del mismo día, tras las acciones de respuesta desarrolladas en la zona.

Para atender la emergencia, la unidad naval movilizó rápidamente a siete tripulantes capacitados, un oficial a cargo y un médico, con el objetivo de reforzar las labores de extinción y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores.

La patrullera cuenta con un sistema de lucha contra incendios, una motobomba, mangas y equipos especializados que permiten intervenir desde el agua. Habitualmente, esta embarcación cumple funciones de vigilancia, seguridad, búsqueda y rescate.

“El incendio ya está controlado. Este año hemos enfrentado más de 700 incendios”, señaló el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien destacó la intervención rápida de la Marina de Guerra para controlar la emergencia y resaltó la respuesta permanente y articulada de las Fuerzas Armadas frente a estas emergencias en distintas regiones del país.

El despliegue se realizó ante la reactivación del fuego en los mismos sectores donde personal naval había intervenido el día anterior. Los canales y espejos de agua de la zona favorecieron la contención de las llamas, sin que se reportara peligro para las islas de Los Uros.

Asimismo, se coordinan nuevas acciones para evaluar el área afectada, verificar la presencia de posibles focos remanentes y establecer líneas de defensa que permitan prevenir una eventual propagación del fuego.