Marina de Guerra contribuyó a controlar incendio que afectó más de 200 hectáreas en Los Uros. (Foto: Ministerio de Defensa)
Marina de Guerra contribuyó a controlar incendio que afectó más de 200 hectáreas en Los Uros. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú del sector Defensa desplegó la patrullera lacustre PL-296 Ramis para combatir el incendio registrado en los totorales de los sectores de Chulluni y Chimú de la isla de Los Uros, en el lago Titicaca (Puno), permitiendo controlar más de 200 hectáreas afectadas de cobertura natural.

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