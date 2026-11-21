Un incendio forestal de considerable magnitud se registra en las faldas del volcán Chachani, en Arequipa. Ante la emergencia, ocurrida en el sector de la Asociación Cabrerías (distrito de Cayma), el Gobierno Regional de Arequipa coordina acciones inmediatas de respuesta junto a las autoridades locales y las instituciones de primera respuesta.

El fuego que se inició a las 10 de la mañana continúa activo y destruyó 150 hectáreas de cobertura natural.

Según advirtieron las autoridades regionales, las características geográficas de esta zona del Chachani dificultan el ingreso de las brigadas y del personal especializado, lo que representa una importante limitación para ejecutar las labores de intervención directa.

Incendio forestal en las faltas del volcán Chachani. (Foto: Difusión)

Articulación contra incendio

Frente a este escenario, se mantienen activas las coordinaciones interinstitucionales con el objetivo de evaluar el comportamiento del incendio y definir las acciones de respuesta más adecuadas según las condiciones topográficas del lugar.

Gobierno Regional de Arequipa emite informe sobre incendio forestal. Foto: GORE Arequipa

Finalmente, el Gobierno Regional de Arequipa reiteró que continuará con el monitoreo constante de la emergencia y la articulación de esfuerzos operativos para fortalecer la capacidad de respuesta y proteger el entorno natural de la región.

Volcán Chachani

El Chachani se ubica a lado derecho del Misti, a 22 kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. El coordinador del OVI, Marcos Rivera, dijo que el Chachani en cualquier momento podría despertar.

El geólogo del OVI, Rigoberto Aguilar, indicó que hay casas a menos 10 km. del cráter, sobre los domos (flujos del volcán que se enfriaron). Cerca de 280 mil personas de varios Asentamientos Humanos de los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Yura viven sobre terrenos de alto riesgo y no lo saben.

Por ello, también elaborarán el mapa de peligros del volcán para que las autoridades puedan ejecutar un plan de ordenamiento territorial y no exponer al peligro a la población.

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