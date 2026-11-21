El médico epidemiólogo de EsSalud, Edwin Neciosup, advirtió sobre el incremento de casos de dengue en el Perú durante diciembre y enero, e instó a reforzar las medidas de prevención tras detectarse un desplazamiento en la curva epidemiológica, la cual registra un crecimiento sostenido desde la semana 39.

“Nosotros estamos teniendo mayor cantidad de casos de dengue. La curva epidemiológica se ha atrasado y ha empezado a partir de la semana 39 a incrementar los casos; eso hace que nosotros estemos en pleno crecimiento y que el mes de diciembre y el mes de enero sean los picos más altos que vamos a tener”, indicó el especialista a Radio Exitosa.

Durante la entrevista radial, el especialista detalló el comportamiento actual de la enfermedad en el país.

¿Cómo saber si tienes dengue? Estos son los síntomas y las medidas para prevenir el contagio. (Foto: Cultura TV)

“El corte está en aproximadamente 113 mil casos y en fallecidos hemos pasado 140 fallecidos. El dengue tiene tres días donde yo voy a tener malestar general, dolor articular, dolor retroocular, dolor muscular. Al cuarto día cae la fiebre donde usualmente en las enfermedades nosotros decimos cayó la fiebre me siento mejor”, afirmó.

Asimismo, el médico proporcionó el balance actualizado de personas afectadas y víctimas mortales registradas en el país, al tiempo que detalló la sintomatología característica que presentan los pacientes durante los primeros días de infección.

Síntomas y prevención ante del dengue

Neciosup advirtió a la población sobre la evolución de los síntomas y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

“Cuando tenemos un caso en casa, se recomienda usar un mosquitero. Recordemos que el zancudo tiene la capacidad de volar hasta 500 metros a la redonda del afectado; por eso, se solicita a la población que apoye en las intervenciones”, recalcó.

El especialista remarcó la importancia de acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante la aparición de los primeros signos de alarma y de evitar la automedicación, una medida clave para reducir el riesgo de cuadros graves durante los meses de mayor transmisión.

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