El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el tránsito vehicular fue restablecido en el sector San Félix, en la región Junín, luego de que un sismo de magnitud 6,7 provocara desprendimientos de rocas y la caída de un árbol a la altura del kilómetro 85, cerca del túnel Pan de Azúcar.

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A través de sus redes sociales, el sector precisó que el movimiento telúrico ocasionó obstáculos en la vía que afectaron la circulación vehicular. Ante esta situación, se desplegaron equipos y maquinaria pesada para realizar los trabajos de limpieza y retirar las rocas y el árbol que bloqueaban el paso.

Ante El Niño, el #PerúResponde 🚧 ¡Tránsito restablecido en el sector San Félix, en Junín! El #MTC informa que, a consecuencia del sismo registrado, se produjeron desprendimientos de rocas y la caída de un árbol a la altura del km 85, cerca del túnel Pan de Azúcar, afectando la circulación vehicular. Ante esta situación, se desplegaron equipos y maquinaria pesada para cortar y retirar los obstáculos de la vía. ✅ Gracias a los trabajos realizados, el sector San Félix se encuentra totalmente liberado y habilitado para el tránsito vehicular. ⚠️ Se recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse atentos a la vía. #ComisiónFEN — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 21, 2026

El MTC confirmó que, tras las labores ejecutadas, el sector San Félix quedó completamente liberado y habilitado para el tránsito de vehículos.

Asimismo, la entidad recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse atentos a las condiciones de la carretera.

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Sismo de magnitud 6,7 en Junín

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 7:09 p.m. del viernes 20 de noviembre y alcanzó una magnitud de 6,7.

El evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.