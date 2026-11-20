Según el reporte de Latina Noticias, todo ocurrió mientras los familiares y amigos se encontraban reunidos para darle el último adiós a una mujer que era la abuela de la víctima. En medio del velatorio, un hombre se comunicaba telefónicamente con su pareja y la trataba de forma agresiva, situación que no pasó desapercibida para la protagonista del incidente.
Al escuchar cómo el sujeto se dirigía a su amiga, la joven decidió intervenir para defenderla, así que le quitó el teléfono, le pidió al hombre que no moleste y colgó. Minutos después, según relataron testigos, la mujer recibió una llamada amenazante.
De acuerdo con la información difundida, el sujeto apareció en el velatorio, a bordo de una moto, para recoger a su pareja. Minutos después, regresó y disparó contra lavíctima al menos cinco veces, dos balazos impactaron en su cabeza y provocaron su muerte.
De esta manera, la despedida de la familia a una anciana se convirtió en el escenario de una nueva y trágica pérdida. Los hechos siguen bajo investigación y la familia solicitó mantener en reserva el nombre de la víctima.
Las circunstancias del asesinato deberán ser esclarecidas por las autoridades, que tendrán que identificar y ubicar al responsable para que pague por su crimen.
Una joven fue hallada sin vida en un descampado de San Martín de Porres, con signos de violencia y un cordón alrededor del cuello. Sus amigas siguieron su última ubicación y encontraron el cuerpo. La Policía detuvo a Daniel Sebastián Chaguayo Yauri, quien niega las acusaciones. Las autoridades revisan cámaras y realizan pericias para esclarecer el crimen.