Una mujer de 29 años fue asesinada a balazos durante el velorio de su abuela en San Martín de Porres. Ella perdió la vida luego de intervenir para defender a una de sus amigas, quien era víctima de maltratos por parte de su pareja.

Según el reporte de Latina Noticias, todo ocurrió mientras los familiares y amigos se encontraban reunidos para darle el último adiós a una mujer que era la abuela de la víctima. En medio del velatorio, un hombre se comunicaba telefónicamente con su pareja y la trataba de forma agresiva, situación que no pasó desapercibida para la protagonista del incidente.

Al escuchar cómo el sujeto se dirigía a su amiga, la joven decidió intervenir para defenderla, así que le quitó el teléfono, le pidió al hombre que no moleste y colgó. Minutos después, según relataron testigos, la mujer recibió una llamada amenazante.

Asesinan a mujer durante el velorio de su abuela por defender a su amiga de su pareja en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

De acuerdo con la información difundida, el sujeto apareció en el velatorio, a bordo de una moto, para recoger a su pareja. Minutos después, regresó y disparó contra la víctima al menos cinco veces, dos balazos impactaron en su cabeza y provocaron su muerte.

De esta manera, la despedida de la familia a una anciana se convirtió en el escenario de una nueva y trágica pérdida. Los hechos siguen bajo investigación y la familia solicitó mantener en reserva el nombre de la víctima.

Asesinan a mujer durante el velorio de su abuela por defender a su amiga de su pareja en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Las circunstancias del asesinato deberán ser esclarecidas por las autoridades, que tendrán que identificar y ubicar al responsable para que pague por su crimen.