Un nuevo crimen se registró en el distrito de El Agustino. Esta vez, un comerciante fue asesinado a balazos frente a su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi. Según la información preliminar, dos personas que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.

El objetivo del ataque fue identificado como Luis Alberto León Narváez, quien había inaugurado su restaurante de venta de menús aproximadamente un mes antes del crimen. El establecimiento funcionaba en el primer piso de un inmueble.

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De acuerdo con el reporte preliminar, los presuntos atacantes, un hombre y una mujer, llegaron en una motocicleta y dispararon varias veces contra el empresario cuando se encontraba en la puerta de su negocio.

Asesinan a un comerciante en la puerta de su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi en el Agustino. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque, León Narváez quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde se confirmó su fallecimiento.

Asesinan a un comerciante en la puerta de su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi en el Agustino. (Foto: César.grados@photo.gec)

Vecinos de la zona señalaron a RPP que el empresario habría recibido amenazas extorsivas, aunque precisaron que desconocían las circunstancias exactas del ataque.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar se encontraron hasta cinco casquillos de bala. Asimismo, el portón del restaurante presentaba marcas de impactos de proyectil.

Asesinan a un comerciante en la puerta de su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi en el Agustino. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las autoridades deberán determinar si el crimen está relacionado con un posible caso de extorsión, hipótesis que aún debe ser esclarecida en el marco de las investigaciones.