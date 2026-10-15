Asesinan a un comerciante en la puerta de su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi en el Agustino. (Foto: César.grados@photo.gec)l
Asesinan a un comerciante en la puerta de su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi en el Agustino. (Foto: César.grados@photo.gec)l
Por Redacción EC

Un nuevo crimen se registró en el distrito de El Agustino. Esta vez, un comerciante fue asesinado a balazos frente a su negocio, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi. Según la información preliminar, dos personas que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra la víctima y huyeron del lugar.

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