Resumen

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El fatal accidente ocurrió de madrugada y es investigado por las autoridades. La víctima fue arrastrada varios metros por la unidad ferroviaria. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV
El fatal accidente ocurrió de madrugada y es investigado por las autoridades. La víctima fue arrastrada varios metros por la unidad ferroviaria. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV
Por Redacción EC

Un trágico accidente se registró esté martes en el distrito de El Agustino, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m.

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