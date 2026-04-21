Un trágico accidente se registró esté martes en el distrito de El Agustino, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, un comerciante que, según sus familiares, solía salir a esa hora para adquirir productos y abastecer un mercado cercano, donde iniciaba su jornada laboral diariamente. Su rutina terminó de forma trágica en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Investigan circunstancias del accidente

De acuerdo con versiones preliminares, el tren —perteneciente a la empresa Ferrocarril Central Andino— arrolló al hombre y lo arrastró varios metros, dejando su cuerpo tendido frente a su casa.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado cómo ocurrió exactamente el accidente, por lo que el caso se mantiene en investigación.

El fatal accidente ocurrió de madrugada y es investigado por las autoridades. La víctima fue arrastrada varios metros por la unidad ferroviaria. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV

Un familiar de la víctima señaló la importancia de revisar el material audiovisual del tren. “Estamos esperando que nos den el registro de las cámaras, porque el tren tenía cámaras para saber lo que ha pasado”, declaró.

El fallecido deja dos hijas en la orfandad, causando más dolor entre sus seres queridos y vecinos, quienes lo describen como un trabajador constante que salía cada madrugada para ganarse la vida.

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