La Fiscalía y agentes de la Policía Anticorrupción realizaron en El Agustino, un operativo esta madrugada donde allanaron siete viviendas y se detuvo a cinco agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que presuntamente están dedicados al delito de corrupción.

Cuatro de los efectivos estarían vinculados a realizar actividades particulares, ajenas a sus labores en la dependencia policial.

Agentes Grecco de la PNP permanecen en el recinto policial Foto: América Noticias

América Noticias precisó que en la intervención se contó con la presencia del Grupo de Respuesta Contra el Crimen Organizado (Grecco). El frontis de la comisaría ubicada en la cuadra uno del jirón Río Nieva, ha quedado fuertemente resguardada.

Además, en una de las inspecciones a la quinta San Antonio de El Agustino, se encontraron cuadernos y registros que podrían confirmar el sistema de pagos y las ausencias injustificadas.

Fiscalía interviene a 5 policías en una comisaría.

¿Quiénes son los policías implicados?

Se trata del mayor Luis Guillén Ticona, responsable principal de la comisaría, el suboficial de tercera Gustavo Huamán Aguilar, el suboficial Rojas Salvatierra, el suboficial Freddy Aquino Castillo y el suboficial Carlos Quito Suárez.

Los implicados están en medio de un proceso de intervención, mientras se desarrollan las diligencias lideradas por el Ministerio Público y expertos especializados.

Primeros indicios señalan que Guillén Ticona sabía de las presuntas actividades de sus subordinados.

Policía y corrupción

Un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio revela que, según información del sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, hasta la fecha unos 298 policías vienen siendo investigados por pertenecer o apoyar a organizaciones criminales. Los casos abarcan desde el 2017.

La investigación involucra, en la mayoría de los casos, a agentes policiales señalados por filtrar información confidencial a líderes de organizaciones criminales, así como a efectivos que eliminaban pruebas vinculadas a las investigaciones contra estos delincuentes.