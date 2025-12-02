Jerí endurece discurso en el VRAEM y anuncia ofensiva total contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Jerí endurece discurso en el VRAEM y anuncia ofensiva total contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El presidente lanzó este jueves uno de sus discursos más enérgicos desde su llegada al cargo, tras arribar a la base militar del . Frente a miembros de las Fuerzas Armadas, el mandatario declaró una “guerra interna” contra el y aseguró que el Estado responderá con fuerza ante cualquier intento de desestabilización.

LEE: Línea 1 del Metro: incrementan la frecuencia de trenes por Navidad y Año Nuevo

“El enemigo cambia de estrategia, usa nuevas artimañas y pretende poner en jaque al sistema. Y no lo vamos a permitir. Todo tipo de acción que el enemigo, que el delincuente planee o ejecute, vamos a reaccionar inmediatamente con la contundencia del caso, afirmó Jerí, señalando que la lucha será frontal y permanente. Aunque reconoció que no todos los actos delictivos pueden anticiparse, insistió en que su administración actuará sin demora.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El presidente subrayó que existe un compromiso firme del Gobierno y de todas las autoridades del país para enfrentar la amenaza del crimen organizado. “Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora. Tenemos que redoblar los esfuerzos, hacer más de lo que estamos haciendo, hasta el cansancio, manifestó.

Mandatario declara “guerra interna” y llama a soldados y autoridades a culminar tareas pendientes en seguridad. (Foto: Gec)
Mandatario declara “guerra interna” y llama a soldados y autoridades a culminar tareas pendientes en seguridad. (Foto: Gec)

Jerí también dirigió un mensaje directo a los soldados desplegados en el VRAEM, a quienes pidió continuar dando lo mejor desde sus posiciones estratégicas. “Ustedes, nuestros soldados, en su frente, en su trinchera, sigan dando lo mejor de ustedes para ganar la guerra interna que tenemos, expresó.

Presidente Jerí promete reacción “inmediata y contundente” ante amenazas al orden interno. (Foto: Gec)
Presidente Jerí promete reacción “inmediata y contundente” ante amenazas al orden interno. (Foto: Gec)

En otro momento, el jefe de Estado llamó a las autoridades políticas y civiles a asumir plenamente su responsabilidad en materia de seguridad y control del orden público. “Los problemas no pueden ser eternos. Tienen que acabar en algún momento en la medida de la voluntad de las autoridades. Los exhorto a cumplir las tareas pendientes, a ganar las guerras internas que tengamos que ganar y con ello devolver la tranquilidad a nuestra población, dijo.

MÁS: PNP capturan a dos investigados por pornografía infantil en Nazca y Pucallpa

Su mensaje, cargado de un tono patriótico y de urgencia, apuntó a un objetivo central: unificar a las instituciones del Estado en una estrategia sostenida y decisiva contra la que afecta a amplias zonas del país.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC